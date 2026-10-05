Datos Clave Quién es: Fernando Osorio, volante de 21 años formado en Universidad de Chile Dónde juega: Cedido en el Tepatitlán FC de la Liga de Expansión de México Su objetivo: Volver a los Azules y debutar en el primer equipo

Fernando Osorio no se olvida de Universidad de Chile. El volante de 21 años, formado en el club y hoy cedido al Tepatitlán FC de México, sigue esperando la chance de debutar en el primer equipo de los Azules.

El mediocampista, que todavía pertenece al elenco estudiantil, se refirió a su presente en el fútbol mexicano y al sueño que mantiene intacto pese a la distancia, en conversación con AS Chile.

El camino de Fernando Osorio lejos de U de Chile

El volante ya conoció de cerca el plantel de honor. En 2024, Gustavo Álvarez lo promovió al primer equipo tras su buen rendimiento en las series menores y su paso por La Roja Sub 20, aunque no alcanzó a sumar minutos oficiales. Eso sí, entrenó con el grupo y repitió la experiencia en la pretemporada de este 2026.

Desde entonces se fue a préstamo a Provincial Osorno y Unión San Felipe, etapas que, a su juicio, fueron claves para dar el salto al extranjero.

“Siento que en los lugares donde he estado me he podido desarrollar y aprender mucho más. Mis dos etapas en Osorno fueron muy importantes para poder dar este salto”, señaló.

“Mi objetivo siempre ha sido volver a la U”

El canterano explicó que cada decisión que ha tomado en su carrera apunta a un solo lugar: “Las decisiones que he tomado de salir a otros lados han sido siempre con el objetivo de jugar, tener minutos y sumar experiencia. Mi objetivo siempre ha sido volver a la U y estar a la altura”, indicó.

Consultado por qué le ha faltado para tener esa chance, el volante respondió con calma: “Cada jugador tiene su momento. A algunos les llega antes y otros se tardan un poco más. A mí aún no me ha tocado, pero no tengo dudas de que cuando me toque será en el momento indicado”.

Lo que significa U de Chile para Fernando Osorio

Pese a la distancia, el vínculo del mediocampista con el elenco estudiantil sigue intacto, por algo lleva prácticamente toda su vida en el club.

“Si no fuera por la U y toda su gente, que me han ayudado muchísimo, no sería la persona que ahora soy”, cerró.