Un baldazo de agua fría fue el que lanzó U Católica hacia sus hinchas este martes, al anunciar la cancelación del amistoso que solo días atrás habían anunciado para aprovechar el receso por el Mundial sub 20 que se realiza en nuestro país.

El pasado jueves los cruzados habían dado a conocer que en vista del parón del Campeonato Nacional aprovecharían para jugar el próximo 12 de octubre un amistoso ante la selección local de Uruguay, en otro modo de festejar también la inauguración del Claro Arena. Finalmente, dicho compromiso no se llevará a cabo.

⚽ La UC canceló su amistoso internacional por motivos “de fuerza mayor”

Aunque el encuentro tenía programación y horario confirmados para jugarse en el Claro Arena, este martes desde la UC dieron a conocer la marcha atrás en la planificación.

“Cruzados comunica que el partido amistoso del próximo domingo 12 de octubre, en Claro Arena, entre Universidad Católica y una Selección uruguaya, integrada por jugadores de sus competencias locales, ha sido cancelado. Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso. La determinación de cancelar el evento fue consensuada entre Cruzados y la Asociación Uruguaya de Fútbol”, señala el comunicado de los de la precordillera en sus redes sociales.

Así mismo, aclaran que: “Esta decisión descarta, momentáneamente, la disputa de un partido amistoso en la fecha señalada; sin embargo, las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes”.

