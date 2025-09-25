El largo parón que tendrá el Campeonato Nacional 2025 por la realización del Mundial sub 20 en Chile ha provocado que varios de los elencos de Primera División agenden amistosos para no perder ritmo, entre ellos la Universidad Católica.

Y si algunos equipos como Huachipato se encuentran jugando mini torneos en el sur o Colo Colo pactó también encuentros en dicha zona del país, en la UC no quisieron ser menos y sorprendieron anunciando un compromiso de categoría internacional.

🤯 La UC se enfrentará a una selección internacional en el parón del Campeonato

Como un secreto bajo siete llaves, U Católica dio a conocer mediante sus redes sociales al sorpresivo rival que tendrá este mes de octubre.

“Tendremos desafío internacional. Este domingo 12 de octubre realizaremos un partido especial de inauguración de nuestro Claro Arena. Enfrentaremos a la selección local de Uruguay“, fue el anuncio de la escuadra de la precordillera.

El encuentro, tal como señala el equipo de La Franja, se jugará el próximo 12 de octubre en el moderno recinto de San Carlos de Apoquindo a partir de las 19:00 horas de Chile. Además, señalan que pronto habrá más detalles al respecto.

𝙏𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀𝙈𝙊𝙎 𝘿𝙀𝙎𝘼𝙁Í𝙊 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍𝙉𝘼𝘾𝙄𝙊𝙉𝘼𝙇 ⚽️🆚️



Este domingo 12 de octubre realizaremos un partido especial de inauguración de nuestro Claro Arena 🏟✨



⚽ #LosCruzados enfrentaremos a la Selección local de Uruguay @AUFOficial 🇺🇾



Pronto más detalles 🔜 pic.twitter.com/1qV69wRmmL — Universidad Católica (@Cruzados) September 25, 2025

