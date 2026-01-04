Después de 14 años, Eduardo Vargas volvió a Universidad de Chile. El delantero, ídolo azul y campeón de América con La Roja, selló su esperado regreso en medio de una verdadera revolución en el mercado de fichajes chileno.

Su llegada fue celebrada por los hinchas, pero también abrió un inevitable punto de comparación con otro histórico de la Generación Dorada: Arturo Vidal, quien volvió a Colo Colo hace unos meses. La diferencia no es sólo deportiva, también económica.

💰 El sueldo de Eduardo Vargas en su regreso a la U

Según información de 24 Horas Deportes, Vargas firmó contrato con un sueldo cercano a los $20 millones mensuales, cifra que representa el tope salarial que Azul Azul permite para sus futbolistas. La única excepción en el CDA sería Charles Aránguiz, quien bordea los $40 millones.

El retorno de Turboman fue recibido con entusiasmo por los fanáticos universitarios, quienes destacan no sólo su jerarquía, sino también su disposición a adaptarse a la realidad financiera del club. Con esto, Vargas demuestra que su regreso es más emocional que económico.

⚖️ La comparación con Arturo Vidal en Colo Colo

En paralelo, Arturo Vidal se convirtió en el jugador mejor pagado del fútbol chileno desde su vuelta a Macul. El King percibe más de $110 millones mensuales, una cifra que multiplica por cinco lo que recibirá Vargas en la U.

Ambos son campeones de América, ambos referentes, pero en clubes con realidades financieras muy distintas. Mientras Blanco y Negro apostó fuerte por Vidal, Universidad de Chile ha optado por una política más contenida en lo económico, enfocada en la sostenibilidad del plantel.

🧠 ¿Por qué la U no paga más?

La diferencia de sueldos entre Vargas y Vidal no es casual. Azul Azul mantiene una política financiera austera desde hace algunos años. Incluso con el regreso de figuras como Charles Aránguiz, el club ha evitado romper su techo salarial.

Además, la dirigencia sabe que la prioridad es construir un plantel competitivo sin comprometer la estabilidad económica. Vargas lo entendió y aceptó las condiciones, privilegiando volver a vestir la camiseta que lo hizo ídolo.

📌 Datos clave del artículo