Datos Clave El fichaje: Vicente Reyes dejó momentáneamente el Norwich City para jugar a préstamo en el Woking FC de la National League (quinta división) hasta enero. El objetivo: El club dueño de su pase busca que el portero de 23 años sume rodaje competitivo y pelee la titularidad bajo los tres palos. El recorrido: El arquero registra pasos por el Championship, League One y League Two, además de convocatorias a la Selección Chilena para las Clasificatorias.

El mercado de pases siempre depara sorpresas, y el fútbol chileno acaba de sumar una bastante llamativa. Vicente Reyes, el prometedor arquero nacional que hace algunos meses estuvo en el radar para reforzar el arco de Colo Colo, empacó sus guantes y encontró un exótico nuevo destino en el balompié británico.

El guardameta dejó la disciplina del Norwich City, equipo del competitivo EFL Championship, para ser oficializado como flamante refuerzo del Woking FC, elenco que milita en la histórica quinta división de Inglaterra (National League).

¿Por qué Vicente Reyes firmó en la quinta división de Inglaterra?

El sorpresivo movimiento del chileno-estadounidense responde a una necesidad estrictamente deportiva. A sus 23 años, Reyes necesita continuidad y minutos en cancha para consolidar su desarrollo, algo que en Norwich no tenía garantizado. Por ello, ambas instituciones acordaron una cesión a préstamo hasta enero.

Formado en la academia del Atlanta United de la MLS, el nacional dio el salto a Inglaterra en 2023. Desde entonces, ha ido forjando su carácter a base de préstamos en el rudo ascenso británico, sumando experiencia en clubes como Braintree Town, Cambridge United, Forest Green Rovers y Peterborough United.

https://t.co/pHymYIgJ1i — Woking Football Club (@wokingfc) October 6, 2026

“Una experiencia muy valiosa”: El elogio desde el Woking FC

La llegada de Reyes causó gran impacto en su nuevo club. Jody Brown, Director de Fútbol del Woking FC, valoró enormemente el cartel con el que aterriza el nacional para pelear el puesto.

“Vicente ya ha jugado en el Championship, League One y League Two. También ha representado a Chile a nivel Sub-23 y ha recibido convocatorias internacionales completas para partidos contra Brasil y Colombia”, detalló el directivo.

En esa misma línea, Brown destacó la actitud del chileno para aceptar el desafío de bajar de categoría: “Esa es una experiencia muy valiosa para un joven arquero. Viene aquí con mucha hambre, quiere jugar y quiere seguir mejorando. Sentimos que esta es una gran oportunidad tanto para nosotros como para el jugador”.

Reyes buscará revalidar sus credenciales en el Laithwaite Community Stadium, con la mira puesta en seguir siendo una alternativa válida para el arco de la Selección Chilena.