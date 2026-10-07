Datos Clave Explotó la TV mexicana: El mal rendimiento ante Chile agotó a los comentaristas locales. Dura derrota: La Tri no ganó ninguno de sus partidos en la Fecha FIFA. Primera victoria: La Roja, por su parte se va de Norteamérica con un triunfo en tres partidos.

Molestia absoluta en México luego de la derrota de su selección ante Chile 0-2 en el amistoso jugado esta noche en Los Angeles Memorial Coliseum ante más de 50 mil personas. El elenco azteca terminó la Fecha FIFA sin victorias y siendo superado por La Roja.

La escuadra nacional, por su parte, se llevó su única victoria de la gira, dejando atrás la mala impresión que había mostrado ante Canadá y Estados Unidos.

La prensa mexicana, en tanto, hizo mella del pobre nivel de su selección y explotó en una puntual jugada, que generó una aireada reacción de los periodistas a cargo de la transmisión.

La jugada que colmó la paciencia de México ante Chile

La acción ocurrió al minuto 75 durante un lanzamiento de esquina para los norteamericanos, donde el volante Everardo del Villar golpeó en el rosto sin balón al capitán, Gabriel Suazo. La jugada terminó sin la expulsión del agresor.

Pero lo que más molestó a los mexicanos fue la reacción. “Es roja clarísima. Pero, cómo pierden la cabeza tan fácil los jugadores mexicanos, igual como Chávez el otro día (jugador expulsado frente a Estados Unidos”, indicó uno de los comentaristas.

La Roja termina la gira por Norteamérica con dos derrotas y un triunfo

Tras el cierre de la gira por Norteamérica, la Selección Chilena cerró con esta victoria 2-0 ante México. Anteriormente, los de Nicolás Córdova habían caído 0-1 ante Canadá y 2-4 frente a Estados Unidos.

Ahora, la escuadra nacional se prepara para los últimos dos partidos del 2026, cuando en noviembre se enfrente en duelos de ida y vuelta a Colombia.