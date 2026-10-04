Datos Clave Regreso: Vozinha aterrizó este domingo 4 de octubre en Chile. Selección: Cabo Verde quedó eliminado de la Copa Africana tras perder ante Mali y Ruanda. Copa Chile: El arquero no será opción de Colo Colo ante Puerto Montt este martes.

Vozinha ya volvió a Chile y su presencia vuelve a ser una alternativa para Colo Colo, aunque el arquero todavía tendrá que esperar para retomar protagonismo en el arco albo. El caboverdiano aterrizó este domingo 4 de octubre, antes de la fecha que estaba inicialmente contemplada para su regreso al país.

La anticipación de su llegada, eso sí, no cambia la planificación de Fernando Ortiz para el compromiso frente a Puerto Montt. El técnico ya tiene definida la fórmula para la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile y el seleccionado de Cabo Verde quedó fuera de esa ecuación.

¿Qué pasó con el regreso de Vozinha a Chile?

La vuelta del arquero se produjo después de que Cabo Verde terminara su participación en la Copa Africana de Naciones. El combinado africano no consiguió avanzar en el torneo y cerró su recorrido con dos derrotas consecutivas, frente a Mali y Ruanda.

Esos resultados dejaron a la selección caboverdiana en el último puesto del Grupo K, situación que permitió que Vozinha pudiera adelantar su retorno a Santiago respecto del itinerario que tenía establecido.

El arribo también tuvo un detalle particular. A diferencia de la anterior llegada del portero al país, esta vez no hubo declaraciones ni una situación que marcara su desembarco. TVN registró el momento y describió su regreso tras terminar su participación con la selección.

¿Jugará Vozinha contra Puerto Montt?

Aunque Vozinha ya está nuevamente en territorio nacional, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira aparecen por delante del caboverdiano para el partido de este martes 6 de octubre.

El duelo se disputará en el Estadio Monumental y definirá al clasificado a las semifinales de la Copa Chile. Colo Colo llega a esta instancia con la necesidad de cerrar la llave ante Puerto Montt, en un encuentro que forma parte de uno de los desafíos importantes del equipo durante este tramo de la temporada.

Por ahora, entonces, el retorno de Vozinha funciona más como una reincorporación al plantel que como una modificación inmediata en el equipo. El arquero deberá volver a los entrenamientos con Colo Colo, mientras Fernando Ortiz mantiene la decisión tomada para el arco de cara a la revancha.