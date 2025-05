¿Fue un adiós? Ovación y lienzo para Alexis Sánchez en el último partido de la temporada de Udinese

Este domingo Udinese cerró su temporada. Con Alexis Sánchez como titular, el elenco de Friuli cayó por 3-2 en condición de local frente a la Fiorentina y puso fin a una irregular campaña en la Serie A.

El Niño Maravilla fue desde la partida, sin embargo, abandonó la cancha a los 52 minutos, cuando fue reemplazado por Oier Zarraga, en el que pudo ser su último partido con la camiseta del equipo blanquinegro.

Alexis received a big ovation as he came off tonight for what could be his final game as a Bianconeri. “Ole, ole, ole, Sánchez, Sánchez” 🎵



Fans put out a banner in support before the game : “This year you weren’t able to demonstrate it, but the past cannot be erased” 🖤🤍 pic.twitter.com/Hd5c1hg7Bb