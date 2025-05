¿Sus últimos días? Alexis Sánchez tuvo minutos en el penúltimo partido de Udinese en Serie A

La temporada 2024-25 de la Serie A italiana va llegando a su fin y este domingo se vivió una vibrante penúltima fecha, en la que además de la lucha por el título entre Napoli e Inter de Milán, lo que nos compete a nosotros fue los minutos que tuvo Alexis Sánchez junto a Udinese, en lo que pueden ser los últimos días del chileno junto al elenco Friulani.

Udinese visitó esta jornada a Juventus en la Fecha 37 del Calcio, cayendo por 2-0 en el Allianz Stadium de Turín.

Alexis Sánchez ingresó a los 76' minutos de juego en reemplazo de Jurgen Ekkelenkamp, cuando su equipo caía por la mínima diferencia, pero tuvo escaso contacto con el juego y poco pudo hacer para cambiar el rumbo a favor de los suyos, en el que pudo ser una de sus últimas apariciones con el cuadro de Udine en una campaña en la que estuvo lejos de las expectativas que se pusieron en su regreso.

#JuventusUdinese 1-0



76 | Runjaic sends on Sanchez and Giannetti in place of Ekkelenkamp and Kabasele#ForzaUdinese #AléUdin