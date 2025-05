Tifosi furiosos por Alexis Sánchez: “No puede ser tratado de esa manera”

Alexis Sánchez y el DT de Udinese Kosta Runjaić no han tenido la mejor relación, lo que se ha traducido en la eterna suplencia del Niño Maravilla durante esta temporada en la Serie A italiana.

Esta tensión entre Sánchez y su entrenador está llegando a un punto de quiebre, al punto en que ya se ha conocido que el chileno está la lista de transferibles y eso no tiene contento a los hinchas de Udinese.

Hinchas de Udinese piden respeto para Alexis Sánchez

Los hinchas de Udinese tomaron partido en este enfrentamiento y se cuadraron con Alexis Sánchez, quien además es héroe del club.

“Nosotros no sabemos lo que sucede en la interna del vestuario, la relación con el técnico y todo eso. Pero, tener a un campeón como el chileno, relegado en la banca, que tiene que calentar y no lo hacen jugar, es algo que no nos parece”, dijo Bepin Marcon, presidente de Associazione Udinese Club al diario La Tercera.

“Para nosotros, el Niño es el número uno. Un campeón como Sánchez no puede ser tratado de esa manera. La gran mayoría de los fanáticos lo sentimos así y, de alguna manera, lo hemos hecho saber”, agregó.

“El hecho de que el entrenador no haga jugar a Sánchez nos pone a los tifosi en una situación muy dividida. Estamos muy desilusionados por lo que está ocurriendo. Nosotros lo vemos diariamente, está bien físicamente, se entrena como un chico de 20 años y no lo vemos en campo. Es una situación que nos tiene muy molestos a los hinchas”, cerró Marcon.

¿Qué pasa con Alexis Sánchez en Udinese?

Alexis Sánchez volvió a Udinese en esta temporada, pero se demoró mucho en su puesta a punto y sufrió algunas lesiones musculares.

Todo eso complotó para que Alexis solo participara en 12 de los 37 partidos que ha jugado Udinese.

A eso hay que sumarle el hecho de que Kosta Runjaić prefirió dejarlo en la banca en varios partidos, lo que complicó la relación entre ambos.