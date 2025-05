¿Y si vuelve? El inesperado mensaje de Alexis Sánchez que encendió rumores en Inglaterra

Alexis Sánchez está en modo decisión. Tras cerrar su ciclo en el Udinese y con su futuro en Europa en juego, el delantero chileno lanzó una bomba en redes sociales que encendió todas las alarmas: un enigmático comentario en la cuenta oficial del Arsenal que sugiere un posible regreso a la Premier League. El posteo no pasó desapercibido entre los hinchas londinenses ni entre los fanáticos de La Roja, que siguen atentos cada movimiento del Niño Maravilla.

Todo ocurrió en Instagram. El Arsenal compartió una publicación con colaboración de Alexis, recordando su vínculo con el club. Pero el tocopillano no solo aprobó la colaboración: también escribió un mensaje que encendió las especulaciones.

🔁 “Back Premier League” (“De vuelta a la Premier League”) fue el mensaje que dejó el tocopillano en los comentarios, lo que fue interpretado como una clara pista de su próximo destino.

La publicación, de inmediato, se viralizó entre los hinchas del Arsenal, que aún recuerdan con cariño su paso por los Gunners, donde vivió los mejores años de su carrera.

En el Arsenal, Alexis vivió su época dorada en Europa:

Fue figura clave entre 2014 y 2018, y considerado por muchos como el último gran ídolo del club antes de la era Arteta. Su salida al Manchester United dejó una huella agridulce, pero su legado sigue presente en el Emirates.

El delantero formado en Cobreloa cerró una temporada irregular en su regreso al Udinese.

Tuvo poca continuidad bajo el mando de Kosta Runjaic, con quien tuvo varios desencuentros. Aun así, fue ovacionado en su último partido en Italia, lo que sugiere un adiós definitivo al club donde brilló por primera vez en Europa.

Tras la derrota 3-2 ante Fiorentina, el técnico Runjaic elogió inesperadamente a Alexis:

“Es una leyenda que ha hecho historia aquí. No fue fácil por las lesiones, pero ante Fiorentina hizo un partido sólido”, comentó.

En tanto, los hinchas lo despidieron con un lienzo emotivo: “Este año no has podido demostrar quién eres... pero el pasado no se puede borrar”.

Alexis received a big ovation as he came off tonight for what could be his final game as a Bianconeri. “Ole, ole, ole, Sánchez, Sánchez” 🎵



Fans put out a banner in support before the game : “This year you weren’t able to demonstrate it, but the past cannot be erased” 🖤🤍 pic.twitter.com/Hd5c1hg7Bb