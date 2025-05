¿Por qué no juega Arturo Vidal el Colo Colo vs Bucaramanga por la Libertadores?

Colo Colo se despide de la Copa Libertadores 2025 con el duelo ante Atlético Bucaramanga en el estadio Monumental vacío (por castigo de la Conmebol), en un duelo válido por la Fecha 6 del Grupo E.

Los Albos no se juegan nada en este partido, ya que están sin chances de clasificar a los octavos de final de la Libertadores y tampoco de recalar en la Copa Sudamericana, por lo que el único incentivo es institucional, dado que un triunfo en la fase de grupos del torneo otorga 300.000 dólares (casi 300 millones de pesos) al club que lo consigue.

Vidal y la razón de su ausencia en el Colo Colo vs Bucaramanga

En este duelo no estará la gran figura de Colo Colo: Arturo Vidal. De hecho, el King estuvo presente en el último entrenamiento del equipo para este duelo, pero también antes fue a Juan Pinto Durán para trabajar con la Selección Chilena.

No obstante, Vidal no estará fuera del Colo Colo vs Bucaramanga porque quiera, sino que por un castigo de la Conmebol.

Esto porque fue expulsado en la goleada por 4-0 sufrida ante Racing en Argentina, por el recordado gesto de dos dedos que hizo a la hinchada rival, haciendo alusión a las dos Copa América que ganó con Chile ante Argentina.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Bucaramanga?

🗓️ Fecha: Jueves 29 de mayo de 2025

🕒 Hora: 20:30 horas de Chile

🏞️ Estadio: Monumental David Arellano, Santiago

¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Bucaramanga por la Copa Libertadores?

📺 Televisión abierta: Chilevisión

📻 Streaming oficial: Disney+ Premium (requiere suscripción)

📱 Plataformas digitales: Chilevisión Web, Chilevisión YouTube, Pluto TV

📊 Televisión por cable: ESPN Premium

¿Dónde seguir toda la campaña de Colo Colo en la Libertadores?

