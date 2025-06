¿Qué partidos de la Copa Chile 2025 van por TV en la vuelta de octavos de final?

Con el Campeonato Nacional y la Primera B en pausa, la Copa Chile toma el protagonismo del fútbol chileno. Esta semana se definen los clasificados a cuartos de final, donde ya espera Curicó Unido, que dio el gran golpe al eliminar a Universidad de Chile.

Las revanchas de octavos comienzan este lunes 30 de junio y se jugarán hasta el miércoles 2 de julio, aunque con una excepción: la llave entre Huachipato y Deportes Concepción recién disputará la ida ese día, con la vuelta pactada para el miércoles 9 de julio.

TNT Sports tendrá a cargo las transmisiones, pero no todos los partidos serán televisados. Aquí te dejamos el detalle completo de la programación:

📆 ¿Cuándo se juegan las revanchas de octavos de Copa Chile?

🗓️ Lunes 30 de junio

🕖 19:00 – Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers 📺 TNT SPORTS Premium y TNT SPORTS en Max

🗓️ Martes 1 de julio

🕕 18:00 – Audax Italiano vs Deportes Temuco 📺 TNT SPORTS Premium y TNT SPORTS en Max

🗓️ Miércoles 2 de julio

🕒 15:00 – Unión La Calera vs Coquimbo Unido ❌ NO SERÁ TELEVISADO

📌 ¿Por qué no todos los partidos de Copa Chile se transmiten por TV?

TNT Sports tiene los derechos exclusivos, pero por decisiones editoriales y de parrilla, algunos encuentros quedan fuera de la grilla televisiva tradicional. Aun así, los duelos más atractivos y definitorios sí tendrán cobertura en vivo.

⚽ ¿Qué equipos ya están clasificados a cuartos de final?

El único club clasificado hasta ahora es Curicó Unido, que eliminó en la ida a Universidad de Chile con una histórica victoria en el Estadio Nacional. El resto se define esta semana.

📲 ¿Dónde seguir los partidos de Copa Chile que no van por TV?

Puedes seguir el minuto a minuto de todos los partidos en Al Aire Libre, además de las actualizaciones de la Copa Chile.

🧭 ¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Chile?

Se disputarán en llaves de ida y vuelta durante el mes de julio. Los cruces se definirán por sorteo una vez concluyan los octavos.

