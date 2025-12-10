La Copa Chile es uno de los torneos más tradicionales del fútbol nacional y un símbolo del calendario chileno desde hace más de seis décadas. En sus canchas se han escrito gestas memorables, desde los grandes golpes de clubes históricos hasta campañas inolvidables de equipos que sorprendieron al país. Su formato, que históricamente mezcló a instituciones de Primera A, Primera B e incluso categorías menores, convirtió al campeonato en un espacio de oportunidades, sueños y sorpresas.
Hoy, en la antesala de la final 2025 entre Huachipato vs Limache, la conversación vuelve inevitablemente al historial. ¿Quiénes han sido campeones? ¿Cuántos títulos tiene cada club? ¿Cómo quedó el palmarés tras la consagración de Universidad de Chile en 2024? Aquí revisamos el resumen más completo y actualizado del torneo.
⚽ ¿Cuántos títulos tiene cada equipo en la Copa Chile? Palmarés completo actualizado
🥇 Colo Colo – 14 títulos (máximo ganador)
1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023
🥈 Universidad de Chile – 6 títulos
1979, 1998, 2000, 2013, 2015, 2024
🥉 Universidad Católica – 4 títulos
1983, 1991, 1995, 2011
Clubes con 3 títulos
Santiago Wanderers: 1959, 1961, 2017
Palestino: 1975, 1977, 2018
Deportes Iquique: 1980, 2010, 2013
Clubes con 2 títulos
Unión Española: 1992, 1993
Universidad de Concepción: 2008, 2014
Clubes con 1 título
Cobreloa (1986)
Everton (1984)
Magallanes (2022)
Deportes La Serena (1960)
Luis Cruz Martínez (1962)
Cobresal (1987)
Unión San Felipe (2009)
🔍 ¿Quién es el vigente campeón de la Copa Chile?
La edición 2024 fue conquistada por Universidad de Chile bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, tras vencer a Ñublense en la final.
Con este triunfo, la U cortó una sequía de nueve años sin levantar el trofeo y alcanzó su sexta Copa Chile, consolidándose como el segundo equipo más ganador del torneo.
📅 Historial completo de los técnicos campeones de la Copa Chile año a año
- 2024 – Universidad de Chile, DT: Gustavo Álvarez
- 2023 – Colo Colo, DT: Gustavo Quinteros
- 2022 – Magallanes, DT: Nicolás Núñez
- 2021 – Colo Colo, DT: Gustavo Quinteros
- 2019 – Colo Colo, DT: Mario Salas
- 2018 – Palestino, DT: Ivo Basay
- 2017 – Santiago Wanderers, DT: Nicolás Córdova
- 2016 – Colo Colo, DT: Pablo Guede
- 2015 – Universidad de Chile, DT: Martín Lasarte
- 2014 – Universidad de Concepción, DT: Ronald Fuentes
- 2013 – Deportes Iquique, DT: Jaime Vera
- 2012 – Universidad de Chile, DT: Darío Franco
- 2011 – Universidad Católica, DT: Mario Lepe
- 2010 – Deportes Iquique, DT: José Cantillana
- 2009 – Unión San Felipe, DT: Roberto Mariani
- 2008 – Universidad de Concepción, DT: Jorge Pellicer
- 2000 – Universidad de Chile, DT: César Vaccia
- 1998 – Universidad de Chile, DT: Roberto Hernández
- 1996 – Colo Colo, DT: Gustavo Benítez
- 1995 – Universidad Católica, DT: Manuel Pellegrini
- 1994 – Colo Colo, DT: Ignacio Prieto
- 1993 – Unión Española, DT: Nelson Acosta
- 1992 – Unión Española, DT: Nelson Acosta
- 1991 – Universidad Católica, DT: Vicente Cantatore
- 1990 – Colo Colo, DT: Arturo Salah
- 1989 – Colo Colo, DT: Arturo Salah
- 1988 – Colo Colo, DT: Arturo Salah
- 1987 – Cobresal
- 1986 – Cobreloa
- 1985 – Colo Colo
- 1984 – Everton, DT: Fernando Riera
- 1983 – Universidad Católica, DT: Ignacio Prieto
- 1982 – Colo Colo
- 1981 – Colo Colo
- 1980 – Deportes Iquique
- 1979 – Universidad de Chile, DT: Fernando Riera
- 1977 – Palestino, DT: Fernando Riera
- 1975 – Palestino
- 1974 – Colo Colo
- 1961 – Santiago Wanderers
- 1960 – Deportes La Serena
- 1959 – Santiago Wanderers
- 1958 – Colo Colo
🧩 En resumen
- Colo Colo es el máximo campeón con 14 títulos.
- Universidad de Chile suma 6 Copas Chile, incluida la edición 2024.
- Universidad Católica es tercera con 4 coronas.
- La final 2025 definirá si surge un campeón inédito o se amplía la lista.
📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la Copa Chile 2025, el camino al título, estadísticas, resultados y el minuto a minuto de la gran final entre Huachipato y Limache.