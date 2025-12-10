La Copa Chile es uno de los torneos más tradicionales del fútbol nacional y un símbolo del calendario chileno desde hace más de seis décadas. En sus canchas se han escrito gestas memorables, desde los grandes golpes de clubes históricos hasta campañas inolvidables de equipos que sorprendieron al país. Su formato, que históricamente mezcló a instituciones de Primera A, Primera B e incluso categorías menores, convirtió al campeonato en un espacio de oportunidades, sueños y sorpresas.

Hoy, en la antesala de la final 2025 entre Huachipato vs Limache, la conversación vuelve inevitablemente al historial. ¿Quiénes han sido campeones? ¿Cuántos títulos tiene cada club? ¿Cómo quedó el palmarés tras la consagración de Universidad de Chile en 2024? Aquí revisamos el resumen más completo y actualizado del torneo.

⚽ ¿Cuántos títulos tiene cada equipo en la Copa Chile? Palmarés completo actualizado

🥇 Colo Colo – 14 títulos (máximo ganador)

1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023

🥈 Universidad de Chile – 6 títulos

1979, 1998, 2000, 2013, 2015, 2024

🥉 Universidad Católica – 4 títulos

1983, 1991, 1995, 2011

Clubes con 3 títulos

Santiago Wanderers: 1959, 1961, 2017

Palestino: 1975, 1977, 2018

Deportes Iquique: 1980, 2010, 2013

Clubes con 2 títulos

Unión Española: 1992, 1993

Universidad de Concepción: 2008, 2014

Clubes con 1 título

Cobreloa (1986)

Everton (1984)

Magallanes (2022)

Deportes La Serena (1960)

Luis Cruz Martínez (1962)

Cobresal (1987)

Unión San Felipe (2009)

🔍 ¿Quién es el vigente campeón de la Copa Chile?

La edición 2024 fue conquistada por Universidad de Chile bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, tras vencer a Ñublense en la final.

Con este triunfo, la U cortó una sequía de nueve años sin levantar el trofeo y alcanzó su sexta Copa Chile, consolidándose como el segundo equipo más ganador del torneo.

📅 Historial completo de los técnicos campeones de la Copa Chile año a año

2024 – Universidad de Chile , DT: Gustavo Álvarez

, DT: Gustavo Álvarez 2023 – Colo Colo , DT: Gustavo Quinteros

, DT: Gustavo Quinteros 2022 – Magallanes , DT: Nicolás Núñez

, DT: Nicolás Núñez 2021 – Colo Colo , DT: Gustavo Quinteros

, DT: Gustavo Quinteros 2019 – Colo Colo , DT: Mario Salas

, DT: Mario Salas 2018 – Palestino , DT: Ivo Basay

, DT: Ivo Basay 2017 – Santiago Wanderers , DT: Nicolás Córdova

, DT: Nicolás Córdova 2016 – Colo Colo , DT: Pablo Guede

, DT: Pablo Guede 2015 – Universidad de Chile , DT: Martín Lasarte

, DT: Martín Lasarte 2014 – Universidad de Concepción , DT: Ronald Fuentes

, DT: Ronald Fuentes 2013 – Deportes Iquique , DT: Jaime Vera

, DT: Jaime Vera 2012 – Universidad de Chile , DT: Darío Franco

, DT: Darío Franco 2011 – Universidad Católica , DT: Mario Lepe

, DT: Mario Lepe 2010 – Deportes Iquique , DT: José Cantillana

, DT: José Cantillana 2009 – Unión San Felipe , DT: Roberto Mariani

, DT: Roberto Mariani 2008 – Universidad de Concepción , DT: Jorge Pellicer

, DT: Jorge Pellicer 2000 – Universidad de Chile , DT: César Vaccia

, DT: César Vaccia 1998 – Universidad de Chile , DT: Roberto Hernández

, DT: Roberto Hernández 1996 – Colo Colo , DT: Gustavo Benítez

, DT: Gustavo Benítez 1995 – Universidad Católica , DT: Manuel Pellegrini

, DT: Manuel Pellegrini 1994 – Colo Colo , DT: Ignacio Prieto

, DT: Ignacio Prieto 1993 – Unión Española , DT: Nelson Acosta

, DT: Nelson Acosta 1992 – Unión Española , DT: Nelson Acosta

, DT: Nelson Acosta 1991 – Universidad Católica , DT: Vicente Cantatore

, DT: Vicente Cantatore 1990 – Colo Colo , DT: Arturo Salah

, DT: Arturo Salah 1989 – Colo Colo , DT: Arturo Salah

, DT: Arturo Salah 1988 – Colo Colo , DT: Arturo Salah

, DT: Arturo Salah 1987 – Cobresal

1986 – Cobreloa

1985 – Colo Colo

1984 – Everton , DT: Fernando Riera

, DT: Fernando Riera 1983 – Universidad Católica , DT: Ignacio Prieto

, DT: Ignacio Prieto 1982 – Colo Colo

1981 – Colo Colo

1980 – Deportes Iquique

1979 – Universidad de Chile , DT: Fernando Riera

, DT: Fernando Riera 1977 – Palestino , DT: Fernando Riera

, DT: Fernando Riera 1975 – Palestino

1974 – Colo Colo

1961 – Santiago Wanderers

1960 – Deportes La Serena

1959 – Santiago Wanderers

1958 – Colo Colo

🧩 En resumen

Colo Colo es el máximo campeón con 14 títulos .

. Universidad de Chile suma 6 Copas Chile , incluida la edición 2024.

, incluida la edición 2024. Universidad Católica es tercera con 4 coronas .

. La final 2025 definirá si surge un campeón inédito o se amplía la lista.

