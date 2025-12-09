La Copa Chile 2025 llega a su última función con un duelo inesperado: Huachipato vs Limache chocan en Rancagua por un título inédito y un premio gigantesco, el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores 2026. Los acereros llegan tras una semifinal dramática ante Audax Italiano y el “Tomate Mecánico” aterriza con una campaña histórica que incluyó la mayor goleada jamás vista en unas semifinales del torneo.

En la previa, el ambiente está encendido y las dudas se repiten en redes sociales: ¿cómo se define la final si hay empate en los 90 minutos? ¿Hay alargue? ¿Se repite el partido? ¿Se va directo a penales? Las bases de la ANFP 2025 lo dejan muy claro y el formato sorprende a más de uno.

⚽ ¿Qué pasa si Huachipato vs Limache empatan en la final de la Copa Chile 2025?

Si Huachipato y Limache terminan igualados en el marcador después de los 90 minutos, la definición es directa:

👉 NO hay alargue.

👉 La final se decide mediante lanzamientos penales, siguiendo el protocolo IFAB.

📜 Lo que dicen las bases del torneo (Art. 79):

“Si en la Final se produjera igualdad en el marcador al término del partido, se definirá al ganador mediante lanzamientos penales, de acuerdo a las normas de la IFAB.” No se contempla tiempo extra ni segundo partido. El campeón se consagra esa misma noche en Rancagua.

🎥 ¿Hay VAR en la final Huachipato vs Limache?

Sí. La final contará con VAR, tal como indica el reglamento:

El VAR forma parte del cuerpo arbitral.

Sus decisiones (o la ausencia de revisión) no son apelables .

. Si por motivos técnicos el VAR no pudiera implementarse, el partido no se invalida.

Esta regla es clave, considerando que la Copa Chile 2025 ha tenido partidos de alta tensión.

🏆 ¿Qué gana el campeón de la Copa Chile 2025?

El ganador de Huachipato vs Limache obtiene:

🔹 Clasificación a Copa Libertadores 2026 como Chile 4

Un boleto que cambia la planificación deportiva y financiera del próximo año.

🔹 Derecho a disputar la Supercopa 2026

Ahora con formato renovado tipo “Final Four”, junto a Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Limache.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la final Huachipato vs Limache?

🗓 Miércoles 10 de diciembre

🕒 20:00 horas

🏟 Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports vía HBO Max

🖥 Minuto a minuto: disponible en Alairelibre.cl

📜 Historial de campeones de la Copa Chile

Huachipato suma un subcampeonato (2013).

Limache no registra podios previos.

El ganador del 10 de diciembre se sumará a la lista de campeones encabezada por Colo Colo (14 títulos), Universidad de Chile (6) y Universidad Católica (4).

Equipo Títulos Años Colo Colo 14 1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023. Universidad de Chile 6 1979, 1998, 2000, 2012, 2015, 2024 Universidad Católica 4 1983, 1991, 1995, 2011 Santiago Wanderers 3 1959, 1961, 2017 Palestino 3 1975, 1977, 2018 Deportes Iquique 3 1980, 2010, 2013 Unión Española 2 1992, 1993 Universidad de Concepción 2 2008, 2014 Cobreloa 1 1986 Everton 1 1984 Magallanes 1 2022 Deportes La Serena 1 1960 Luis Cruz Martínez 1 1962 Cobresal 1 1987 Unión San Felipe 1 2009

🧩 En resumen

La final NO tiene alargue .

. Si empatan, van directo a penales .

. El campeón se corona el mismo 10 de diciembre.

El ganador obtiene el cupo Chile 4 a la Libertadores 2026 y jugará la Supercopa.

a la Libertadores 2026 y jugará la Supercopa. Huachipato llega tras un 4–3 global ante Audax; Limache viene de un histórico 8–1.

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la Copa Chile 2025, el camino al título, formaciones, estadísticas y el minuto a minuto de la final que entrega el Chile 4 rumbo a la Copa Libertadores 2026.