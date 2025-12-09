La Copa Chile 2025 llega a su última función con un duelo inesperado: Huachipato vs Limache chocan en Rancagua por un título inédito y un premio gigantesco, el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores 2026. Los acereros llegan tras una semifinal dramática ante Audax Italiano y el “Tomate Mecánico” aterriza con una campaña histórica que incluyó la mayor goleada jamás vista en unas semifinales del torneo.
En la previa, el ambiente está encendido y las dudas se repiten en redes sociales: ¿cómo se define la final si hay empate en los 90 minutos? ¿Hay alargue? ¿Se repite el partido? ¿Se va directo a penales? Las bases de la ANFP 2025 lo dejan muy claro y el formato sorprende a más de uno.
⚽ ¿Qué pasa si Huachipato vs Limache empatan en la final de la Copa Chile 2025?
Si Huachipato y Limache terminan igualados en el marcador después de los 90 minutos, la definición es directa:
👉 NO hay alargue.
👉 La final se decide mediante lanzamientos penales, siguiendo el protocolo IFAB.
📜 Lo que dicen las bases del torneo (Art. 79):
“Si en la Final se produjera igualdad en el marcador al término del partido, se definirá al ganador mediante lanzamientos penales, de acuerdo a las normas de la IFAB.” No se contempla tiempo extra ni segundo partido. El campeón se consagra esa misma noche en Rancagua.
🎥 ¿Hay VAR en la final Huachipato vs Limache?
Sí. La final contará con VAR, tal como indica el reglamento:
- El VAR forma parte del cuerpo arbitral.
- Sus decisiones (o la ausencia de revisión) no son apelables.
- Si por motivos técnicos el VAR no pudiera implementarse, el partido no se invalida.
Esta regla es clave, considerando que la Copa Chile 2025 ha tenido partidos de alta tensión.
🏆 ¿Qué gana el campeón de la Copa Chile 2025?
El ganador de Huachipato vs Limache obtiene:
🔹 Clasificación a Copa Libertadores 2026 como Chile 4
Un boleto que cambia la planificación deportiva y financiera del próximo año.
🔹 Derecho a disputar la Supercopa 2026
Ahora con formato renovado tipo “Final Four”, junto a Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Limache.
📅 ¿Cuándo y dónde se juega la final Huachipato vs Limache?
- 🗓 Miércoles 10 de diciembre
- 🕒 20:00 horas
- 🏟 Estadio Codelco El Teniente, Rancagua
- 📺 TV: TNT Sports Premium
💻 Streaming: TNT Sports vía HBO Max
🖥 Minuto a minuto: disponible en Alairelibre.cl
📜 Historial de campeones de la Copa Chile
Huachipato suma un subcampeonato (2013).
Limache no registra podios previos.
El ganador del 10 de diciembre se sumará a la lista de campeones encabezada por Colo Colo (14 títulos), Universidad de Chile (6) y Universidad Católica (4).
|Equipo
|Títulos
|Años
|Colo Colo
|14
|1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023.
|Universidad de Chile
|6
|1979, 1998, 2000, 2012, 2015, 2024
|Universidad Católica
|4
|1983, 1991, 1995, 2011
|Santiago Wanderers
|3
|1959, 1961, 2017
|Palestino
|3
|1975, 1977, 2018
|Deportes Iquique
|3
|1980, 2010, 2013
|Unión Española
|2
|1992, 1993
|Universidad de Concepción
|2
|2008, 2014
|Cobreloa
|1
|1986
|Everton
|1
|1984
|Magallanes
|1
|2022
|Deportes La Serena
|1
|1960
|Luis Cruz Martínez
|1
|1962
|Cobresal
|1
|1987
|Unión San Felipe
|1
|2009
🧩 En resumen
- La final NO tiene alargue.
- Si empatan, van directo a penales.
- El campeón se corona el mismo 10 de diciembre.
- El ganador obtiene el cupo Chile 4 a la Libertadores 2026 y jugará la Supercopa.
- Huachipato llega tras un 4–3 global ante Audax; Limache viene de un histórico 8–1.
📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la Copa Chile 2025, el camino al título, formaciones, estadísticas y el minuto a minuto de la final que entrega el Chile 4 rumbo a la Copa Libertadores 2026.