La Copa Chile 2025 llega a su última función con un duelo inesperado: Huachipato vs Limache chocan en Rancagua por un título inédito y un premio gigantesco, el cupo Chile 4 a la Copa Libertadores 2026. Los acereros llegan tras una semifinal dramática ante Audax Italiano y el “Tomate Mecánico” aterriza con una campaña histórica que incluyó la mayor goleada jamás vista en unas semifinales del torneo.

En la previa, el ambiente está encendido y las dudas se repiten en redes sociales: ¿cómo se define la final si hay empate en los 90 minutos? ¿Hay alargue? ¿Se repite el partido? ¿Se va directo a penales? Las bases de la ANFP 2025 lo dejan muy claro y el formato sorprende a más de uno.

¿Qué pasa si Huachipato vs Limache empatan en la final de la Copa Chile 2025?

Si Huachipato y Limache terminan igualados en el marcador después de los 90 minutos, la definición es directa:
👉 NO hay alargue.
👉 La final se decide mediante lanzamientos penales, siguiendo el protocolo IFAB.

📜 Lo que dicen las bases del torneo (Art. 79):

“Si en la Final se produjera igualdad en el marcador al término del partido, se definirá al ganador mediante lanzamientos penales, de acuerdo a las normas de la IFAB.” No se contempla tiempo extra ni segundo partido. El campeón se consagra esa misma noche en Rancagua.

🎥 ¿Hay VAR en la final Huachipato vs Limache?

Sí. La final contará con VAR, tal como indica el reglamento:

  • El VAR forma parte del cuerpo arbitral.
  • Sus decisiones (o la ausencia de revisión) no son apelables.
  • Si por motivos técnicos el VAR no pudiera implementarse, el partido no se invalida.

Esta regla es clave, considerando que la Copa Chile 2025 ha tenido partidos de alta tensión.

Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026: la lista completa

🏆 ¿Qué gana el campeón de la Copa Chile 2025?

El ganador de Huachipato vs Limache obtiene:

🔹 Clasificación a Copa Libertadores 2026 como Chile 4

Un boleto que cambia la planificación deportiva y financiera del próximo año.

🔹 Derecho a disputar la Supercopa 2026

Ahora con formato renovado tipo “Final Four”, junto a Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Limache.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la final Huachipato vs Limache?

  • 🗓 Miércoles 10 de diciembre
  • 🕒 20:00 horas
  • 🏟 Estadio Codelco El Teniente, Rancagua
  • 📺 TV: TNT Sports Premium
    💻 Streaming: TNT Sports vía HBO Max
    🖥 Minuto a minuto: disponible en Alairelibre.cl

📜 Historial de campeones de la Copa Chile

Huachipato suma un subcampeonato (2013).
Limache no registra podios previos.
El ganador del 10 de diciembre se sumará a la lista de campeones encabezada por Colo Colo (14 títulos), Universidad de Chile (6) y Universidad Católica (4).

EquipoTítulosAños
Colo Colo141958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023.
Universidad de Chile 61979, 1998, 2000, 2012, 2015, 2024
Universidad Católica 41983, 1991, 1995, 2011
Santiago Wanderers31959, 1961, 2017
Palestino31975, 1977, 2018
Deportes Iquique31980, 2010, 2013
Unión Española21992, 1993
Universidad de Concepción22008, 2014
Cobreloa11986
Everton11984
Magallanes12022
Deportes La Serena 11960
Luis Cruz Martínez11962
Cobresal11987
Unión San Felipe12009

🧩 En resumen 

  • La final NO tiene alargue.
  • Si empatan, van directo a penales.
  • El campeón se corona el mismo 10 de diciembre.
  • El ganador obtiene el cupo Chile 4 a la Libertadores 2026 y jugará la Supercopa.
  • Huachipato llega tras un 4–3 global ante Audax; Limache viene de un histórico 8–1.

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la Copa Chile 2025, el camino al título, formaciones, estadísticas y el minuto a minuto de la final que entrega el Chile 4 rumbo a la Copa Libertadores 2026.

