Todo es alegría en Huachipato y desazón en Limache: los Acereros fueron campeones de la Copa Chile 2025 en una infartante definición a penales en Rancagua y clasificaron a la Copa Libertadores.

No obstante, hay un detalle que está generando polémica y que puede causar reclamos por parte del elenco tomatero, ya que se trata de un posible error del árbitro en la tanda de penales.

😱 ¿Polémica? La jugada que generó dudas en el título de Huachipato en la Copa Chile 2025

La gran controversia se generó en el último penal atajado por el arquero Rodrigo Odriozola ante Facundo Pons. La duda está en el posible adelantamiento del portero de Huachipato ante el remate del delantero de Limache, ya que el reglamento indica que al momento de la ejecución de un penal, los porteros deben tener al menos un pie en la linea.

Hay una imagen televisiva que muestra un supuesto adelantamiento no advertido por el árbitro Piero Maza y el VAR.

No obstante, es complicado determinar el momento en que impacta el balón Pons y en el que deja de pisar la línea de meta.

Según dio a conocer TNT Sports en su transmisión oficial, la versión oficial de los jueces de este encuentro es que la acción fue analizada y que el taco del arquero estaba sobre la línea de meta, por lo que el gol es válido.

La confusión se genera porque el pie estaba en el aire y produce una sensación de adelantamiento, lo que al parecer no ocurrió.

🧤 Rodrigo Odriozola, la gran figura de la final de la Copa Chile 2025

Rodrigo Odriozola atajó dos penales en al definición a penales de Huachipato vs Limache: el golero contuvo los lanzamientos de Agustín Arce y Facundo Pons, dándole la victoria a los Acereros y su primera Copa Chile.

Además, durante el tiempo reglamentario atajó un tremendo remate de Daniel “Popín” Castro, pelota que después pegó en el palo. Esta jugada se produjo cuando el duelo estaba 1-0 a favor de los Tomateros, por lo que evitó que el partido se volviera más cuesta arriba para Huachipato, dándole vida al equipo en un momento clave.