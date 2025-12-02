La Copa Chile 2025 vive su capítulo decisivo con una final que ya capturó la atención de todo el país. Huachipato vs Limache se enfrentarán por un título histórico que coronará, por primera vez, a un campeón inédito en el torneo más tradicional del fútbol chileno. El ambiente es total y la demanda por entradas comienza a crecer a días del cotejo por la disputa del Chile 4.

En medio de la expectación, Limache sorprendió con una petición especial dirigida a la ANFP para reducir parte del costo que deberán asumir sus hinchas en un viaje que será exigente para ambos bandos. Con fecha y sede confirmadas, solo falta habilitar el acceso a los tickets para la gran definición en El Teniente de Rancagua.

🎟️ ¿Cuándo salen a la venta las entradas para Huachipato vs Limache?

Las entradas saldrán a la venta en las próximas horas. La ANFP y Puntoticket ultiman los detalles para liberar el sistema durante la semana, una vez que se definan los aforos y la distribución por sectores.

La alta demanda que se anticipa —especialmente después de la semifinal histórica de Limache y el avance agónico de Huachipato— mantiene en alerta a ambas hinchadas, que ya se preparan para un viaje masivo hacia Rancagua.

💵 ¿Cuáles serán los precios de las entradas para la final de la Copa Chile 2025?

Los precios serán informados en el mismo momento en que se habilite la venta, pero hay dos referencias clave:

🔹 Precios referenciales por edición anterior:

En la final 2024, los valores fueron desde $12.000 a $80.000, dependiendo de ubicación y categoría.

🔹 Petición formal de Limache:

El club envió hace unos días una carta al presidente de la ANFP, Pablo Milad, solicitando una preventa de entradas a $1.000 para aliviar los costos de traslado de los hinchas. La solicitud busca disponer 2.000 tickets para Limache y 2.000 para Huachipato, todos a valor reducido.

La carta señaló: “Le queremos solicitar llevar adelante una venta de tickets, a un menor valor, para la Final de Copa Chile que disputaremos con Huachipato el próximo 10 de diciembre en el Estadio El Teniente de Rancagua”.

Y agregó: “La idea es que se ponga a disposición de las hinchadas […] 4 mil tickets en total a un valor de $1.000 cada una”. La intención es aliviar gastos por “traslados, alimentación, fecha en que se disputa la final y los costos de las últimas fechas de liga”, según expresa la misiva.

La ANFP aún no responde oficialmente, pero la propuesta generó buena recepción entre las hinchadas.

🛒 ¿Dónde y cómo comprar las entradas para Huachipato vs Limache?

Los tickets se comprarán exclusivamente en Puntoticket.com.

Una vez liberada la venta, el usuario podrá seleccionar sector, cantidad de entradas, método de pago y descargar el e-ticket.

Recomendaciones para hinchas:

Tener sesión iniciada antes de la apertura del sistema.

Revisar aforo y sectores asignados a cada hinchada.

Activar notificaciones o alertas del sitio para evitar quedarse sin cupos.

La final tendrá alta demanda, especialmente por tratarse de un campeón inédito y una sede accesible desde dos regiones con fuerte identidad futbolera.

📅 ¿Cuándo se juega la final Huachipato vs Limache por la Copa Chile 2025?

El partido se jugará el miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas.

La sede confirmada es el Estadio Codelco El Teniente, en Rancagua, recinto neutral según las bases del torneo.

Ambos equipos llegan con motivaciones históricas:

Limache disputará su primera final de Copa Chile tras golear a La Serena por 6-1.

disputará su primera final de Copa Chile tras golear a La Serena por 6-1. Huachipato jugará su segunda definición en el torneo, luego de eliminar a Audax por un global de 4-3.

🏆 ¿Qué se juega el campeón de la Copa Chile 2025?

El ganador levantará su primer título de Copa Chile y clasificará como Chile 4 a la Copa Libertadores 2026.

También disputará la Supercopa 2026 frente al campeón del Campeonato Nacional. El título representa una oportunidad histórica para ambas instituciones, que no registran coronas previas en este certamen.

🧩 En resumen

La venta de entradas se habilita en las próximas horas vía Puntoticket.

Limache pidió 4 mil tickets a $1.000 para hinchas de ambos clubes.

Los precios oficiales no están publicados; como referencia, en 2024 fueron $12 mil–$80 mil.

La final será el 10 de diciembre a las 20:00 en El Teniente.

Huachipato y Limache buscan su primera Copa Chile y un cupo a Copa Libertadores 2026.

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de la final de la Copa Chile: resultados, estadísticas y el minuto a minuto de la definición Huachipato vs Limache.