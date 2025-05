Gareca explicó por qué llamó a Lichnovsky: “Lo hemos visto en amistosos y respondió bien”

La nómina de Ricardo Gareca para los duelos ante Argentina y Bolivia por las Clasificatorias al Mundial 2026 generó más de un comentario. Y no es para menos: hay ausencias llamativas, nombres que regresan pese a bajos rendimientos, y una presencia que encendió las redes sociales.

Se trata del defensor Igor Lichnovsky, jugador del América de México, que no ha disputado un solo partido oficial desde hace nueve meses producto de una rotura de ligamentos. Aun así, el seleccionador decidió incluirlo entre los 28 citados, desatando la polémica.

Gareca explica por qué llamó a Lichnovsky pese a su inactividad

"Igor nos interesa, es un jugador que estuvo en el inicio de mi proceso y tenemos muy buenas referencias de él. Queremos ver en qué estado llega, porque lo hemos visto en partidos amistosos y ha respondido bien a la lesión", explicó Gareca a TVN.

El entrenador también aclaró la razón de su ausencia en América: "Hay decisiones de los clubes que tienen que ver con el cupo de extranjeros. Por ejemplo la del América con Igor, para dejarlo fuera del plantel. Entonces, ante una demora en la recuperación de Igor, optaron por traer a otro extranjero, pero no es que él no haya trabajado o no haya jugado partidos amistosos".

Además, el Tigre remarcó que hay una apuesta detrás de este tipo de llamados: "Son gustos nuestros, queremos ver a determinados jugadores aún en situaciones que no son las más adecuadas, pero mientras estén recuperados de sus respectivas lesiones creemos que pueden ser muy importantes".

Alexis, críticas y convicción de Gareca para enfrentar a Argentina y Bolivia

Sobre la inclusión de Alexis Sánchez, Gareca fue directo: "Aparte de la dimensión de Alexis, de todo lo que representa, en las eliminatorias nunca tuvimos la oportunidad de contar con él en la cancha. Siempre deseamos contar con su presencia. Después, si juega como titular o no, ya veremos en qué estado llega".

Finalmente, asumió las críticas a su convocatoria: "Entiendo las críticas, lógicamente, pero es lo que resolvemos nosotros. Creemos que los muchachos que están son importantes para estos dos partidos que vamos a jugar. Pero aceptamos las críticas, en cuanto a eso yo no tengo nada que decir".