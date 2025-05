Da el salto en la WWE: Stephanie Vaquer se une al roster principal de RAW

Hace algunos días Stephanie Vaquer sufrió una sorpresiva derrota tras caer ante Jacy Jane en WWE NXT, lo que provocó que la chilena perdiera el título femenino de la marca, generando grandes interrogantes sobre su futuro.

Sin embargo, aquellas dudas quedaron atrás este viernes, luego que la compañía de lucha libre más grande del mundo confirmara una tremenda noticia para la Primera, que dará un tremendo salto en la industria.

BREAKING NEWS! @Steph_Vaquer has officially joined the #WWERaw roster and will face @YaOnlyLivvOnce and @ivynile_wwe in a #MITB Qualifying Match THIS MONDAY! 🔥 pic.twitter.com/SLXOU1C2tL

A través de la cuenta oficial de la WWE se informó que la oriunda de San Fernando integrará el roster principal de RAW e incluso confirmó su primera lucha.

“Stephanie Vaquer se ha unido oficialmente al main roster de WWE RAW y se enfrentará a LIV Morgan y a Ivy Nile en una lucha clasificatoria para Money in The Bank”, dio a conocer la empresa este viernes.

I’ve made history, and I’ll keep making it 🔥

driven by the strength and love of my people. ❤️ pic.twitter.com/aNzIuvNBpF