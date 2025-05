La fantástica reacción de Stephanie Vaquer al verse a sí misma en el videojuego WWE 2K25

Stephanie Vaquer es una de las grandes estrellas femeninas con las que cuenta WWE hoy en día, y algo que da cuenta de ello es que la luchadora chilena está imparable como la actual campeona de la marca NXT, donde ha ya tenido exitosas defensas de su corona y se prepara para un nuevo desafío de la misma índole en el evento Battleground.

Pero, el fenómeno que ha marcado Stephanie Vaquer en WWE no se encierra solo a su trabajo en el ring, sino que su popularidad se disparó hace meses entre los fanáticos, lo que la ha llevado a tener más reconocimientos junto a la empresa estadounidense.

Hace algunas semanas atrás, se conoció que la chilena sería incluida en una nueva entrega de la franquicia de videojuegos de WWE2K para su edición 2025, estando disponible en un paquete de descarga que se lanzará este miércoles 14 de mayo, algo a la que La Primera reaccionó con entusiasmo al poder conocer a su versión a plenitud que estará presente en este título digital.

En marzo pasado se daba a conocer que Stephanie Vaquer estaría disponible en el DLC New Wave en WWE 2K25, el cual también tendrá a integrantes del roster como Alex Shelly y Chris Sabin (Motor City Machine Guns), Giulia y una celebridad a revelar.

Por ello, es que a 1 día de revelarse este paquete descargable del videojuego, la cuenta de redes sociales de WWE 2K25 publicó un video en el que Vaquer reacciona a su versión jugable. "Me veo hermosa, wow, qué genial. Es increíble", señala en primera instancia la chilena.

"Estoy emocionada, me encantó. Mi tatuaje del rostro está igual. Mis cuernos y mi equipo, todo igual. Me veo muy bonita, me impresionó lo real que se ve mi cabello y estoy feliz por eso, emocionada", agregó sobre el registro en el que se muestra cómo será su entrada en el videojuego, portando el título de campeona femenina de NXT.

“I can’t believe it, everything’s incredible!” 🤩



Check out @Steph_Vaquer’s reaction to herself in #WWE2K25 Grab the New Wave Pack TOMORROW! Who’s excited?! pic.twitter.com/Drxy5OJUHk