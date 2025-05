WWE NXT 13 de mayo: Horario, cartelera y dónde ver a Stephanie Vaquer EN VIVO

La marca amarilla de WWE, NXT, trae consigo un nuevo episodio este martes 13 de mayo cargado de acción y expectativas, puesto que es uno de los últimos shows antes del próximo evento, Battleground, el cual se llevará a cabo en dos fines de semana más.

Este martes, desde el Performance Center en Orlando habrá tanto luchas como segmentos importantes para afinar el camino para Battleground, donde toma parte la luchadora chilena Stephanie Vaquer, quien tendrá que defender su título femenino de NXT ante Jordynne Grace.

Junto con ello, habrá una firma de contrato entre el campeón mundial de TNA Joe Hendry y su retador Trick Williams para su lucha por dicho título, mientras que en lo que respecta a combates, Oba Femi tendrá un mano a mano con Charlie Dempsey, y Wes Lee se enfrentará a Tony D'Angelo.

El capítulo de WWE NXT de este martes 13 de mayo comenzará a las 20:00 horas en Chile. Mismo horario tendrá en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Colombia, Perú y Ecuador, en tanto, se transmitirá desde las 18:00 horas.

Desde el 6 de enero de 2025, WWE comenzó a transmitir todos sus eventos por la plataforma de streaming Netflix, por lo que WWE NXT solo se puede ver por ahí.

The road to #WWEBattleground continues with an action-packed night on #WWENXT!



📺 8ET/7CT on @TheCW pic.twitter.com/RCdZboxkd5