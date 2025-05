¡Bombazo! Mariah May deja AEW y su llegada a WWE es cosa de tiempo

En el mundo de la lucha libre también suele haber una especie de "mercado de fichajes", donde grandes talentos de alguna empresa se mueven entre empresas en contratos millonarios para que potenciar la industria.

Es por ejemplo, el caso de la chilena Stephanie Vaquer, que mientras se encontraba en el CMLL el pasado 2024 despertaba el interés de AEW y WWE por contar con su incorporación, optando por firmar con la empresa que dirige hoy en día Triple H, y bueno, la historia de su éxito ya es conocida.

Y, este viernes, se conoció de un verdadero bombazo en este ámbito de los movimientos de luchadores entre empresas con la figura de la británica Mariah May, al confirmarse su salida de AEW y comenzar a trascender su inminente llegada a la World Wrestling Entertainment.

Mariah May is expected to join WWE in the near future.



