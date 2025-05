WWE RAW 12 de mayo en Netflix: Horario y cartelera de combates

Las rivalidades toman más fuerzas con el pasar de las semanas en WWE, ya que diversas superestrellas se encuentran en distintas storylines, las cuales tienen como objetivo estar en el próximo PPV de la empresa, Saturday Nights Main Event, y es por ello que el Monday Night RAW de esta jornada será fundamental.

El episodio N°1.668 de Monday Night RAW promete tener el impulso de una rivalidad entre dos superestrellas fuertes en la empresa, como lo son Aj Styles y Finn Bálor, el combate femenino entre dos icónos de la rama femenina y dos que son parte de NXT y la presencia del legendario CM Punk.

Fecha y horario para ver WWE RAW en Netflix este 12 de mayo

El primer evento de Monday Night RAW post Backlash, será transmitido desde las 20:00 horas en Chile y en la mayoría del continente sudamericano.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

Desde el 6 de enero de este año, WWE transmite todos sus eventos semanales y PPV mediante la plataforma de streaming Netflix. Además, cuenta con diversos registros históricos de la empresa de lucha libre más grande a nivel mundial.

Cartelera WWE RAW 12 de mayo

Luchas:

Combate en parejas femenino

Iyo Sky y Rhea Ripley vs Giulia y Roxanne Perez.

Combate individual

Penta vs Chad Gable

Combate en parejas masculino

The War Riders vs The Creed Brothers

Who will take one step closer to a title shot when the War Raiders and American Made go head-to-head TONIGHT on #WWERaw?



📺 8ET/5PT on @netflix pic.twitter.com/1VAm2xOVdf — WWE (@WWE) May 12, 2025

Combate individual

Aj Styles vs Finn Bálor

Former friends @AJStylesOrg and @FinnBalor write another chapter in their rivalry when they square off TONIGHT on #WWERaw!



📺 8ET/5PT on @netflix pic.twitter.com/v6ekHPXk3a — WWE (@WWE) May 12, 2025

Segmentos:

CM Punk dirá presente en el cuadrilátero debido a que se encuentra en un conflicto latente con la nueva alianza que conforman Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman.

Jey Uso tendrá un nuevo frente a frente ante Logan Paul, previo a su combate por el Campeonato Mundial Pesado de WWE en Saturday Nights Main Event.