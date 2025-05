WWE RAW 26 de mayo en Netflix: Horario y cartelera de combates

Se sigue armando el camino hacia Money in the Bank 2025, el próximo gran evento premium de WWE, y este lunes 26 de mayo será otro episodio de Monday Night RAW el que traiga una velada llena de acción.

Este lunes se vivirá el episodio número 1.670 de RAW desde el Yeungling Center de Tampa, en el que habrá nuevas luchas clasificatorias para Money in the Bank a nivel masculino.

En tanto, la escena titular también verá acción dentro del ring, ya que estarán en juego los títulos mundiales en pareja de los campeones The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston), que defenderán sus preseas en una lucha ante American Made (Brutus Creed y Julius Creed) y The War Raiders (Erik e Ivar).

Fecha y horario para ver WWE RAW en Netflix este 26 de mayo

El primer evento de Monday Night RAW post Backlash, será transmitido desde las 20:00 horas en Chile y en la mayoría del continente sudamericano.

¿Dónde ver WWE RAW en Chile?

Desde el 6 de enero de este año, WWE transmite todos sus eventos semanales y PPV mediante la plataforma de streaming Netflix. Además, cuenta con diversos registros históricos de la empresa de lucha libre más grande a nivel mundial.

Who will be next to qualify for the Men's #MITB Ladder Match?

Find out TONIGHT on #WWERaw!



▶️ https://t.co/DxFacHtazz pic.twitter.com/oeld8AIPLS — WWE (@WWE) May 26, 2025

Cartelera de WWE RAW este 26 de mayo

Luchas

Combate por los títulos mundiales en pareja de WWE

The New Day (c) vs The War Raiders y American Made (Julius y Brutus Creed)

Combate individual

Rusev vs Akira Tozawa

Combate clasificatorio para Money in the Bank masculino

Sami Zayn vs Seth Rollins vs Finn Balor

Combate clasificatorio para Money in the Bank masculino

Penta vs Dragon Lee vs Chad Gable