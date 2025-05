WWE SmackDown 16 de mayo en Netflix: Horario y cartelera de combates

El camino de WWE empieza a conformarse rumbo al próximo gran evento: Money in The Bank 2025, y este viernes 16 de mayo habrá un nuevo episodio de Friday Night SmackDown desde el Greensboro Coliseum.

El SmackDown de este viernes precisamente tendrá luchas clasificatorias tanto para el Money in The Bank femenino y masculino, además de tener una contienda titular por el campeonato mundial femenino de WWE.

Además, la marca azul tendrá en Greensboro el regreso de Cody Rhodes, quien hará su primera aparición desde que perdiera el título indiscutido de WWE en Wrestlemania 41, a manos del actual campeón John Cena.

.@tiffstrattonwwe puts her WWE Women's Championship on the line against the No. 1 Contender, Nia Jax, TONIGHT on #SmackDown!



📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/67quwvgFn7