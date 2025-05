WWE SmackDown 23 de mayo en Netflix: Horario y cartelera de combates

Como cada viernes, WWE llevará a cabo este 23 de mayo un nuevo episodio de Friday Night SmackDown, show de la marca azul que se realizará desde el EnMarket Arena en Savannah.

Al igual que en el RAW del pasado lunes, la marca azul de WWE tendrá esta noche luchas clasificatorias tanto a nivel masculino y femenino para el próximo gran evento premium, el reconocido Money in The Bank.

Además, en cuanto a la acción en el ring respecta, una lucha titular acaparará miradas en el programa. Los campeonatos en pareja de WWE estarán en juego con el combate entre los vigentes monarcas, The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) en mano a mano con Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom).

