WWE SmackDown 30 de mayo en Netflix: Horario y cartelera de combates

Llegamos al fin de esta última semana de mayo y con ello WWE trae un nuevo episodio de Friday Night SmackDown, en el que se seguirán definiendo algunos clasificados para Money in the Bank 2025, además de confirmarse tanto la presencia del campeón indiscutido John Cena y Cody Rhodes.

Tras los acontecimientos de Saturday Night's Main Event del pasado fin de semana, el SmackDown de este viernes 30 de mayo tendrá un cara a cara entre Cena y Cody Rhodes con tal de ir calentando la lucha en parejas que los involucrará a ambos en Money in the Bank, donde el vigente campeón se unirá a Logan Paul para hacer frente a la Pesadilla Americana y Jey Uso.

Además, habrá una nueva lucha clasificatoria para el Money in the Bank masculino entre el campeón de los Estados Unidos, Jacob Fatu, Carmelo Hayes y Andrade. Por el lado de la división femenina en tanto, Nia Jax, Jade Cargill y Naomi se enfrentarán por un boleto al mencionado evento premium.

