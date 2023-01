Jenson Brooksby sorprendió y eliminó a Casper Ruud, segundo favorito de Australia

El estadounidense Jenson Brooksby (39° de la ATP) dio la sorpresa en la jornada de este jueves tras batir al noruego Casper Ruud (2°), segundo cabeza de serie del Abierto de Australia, por 6-3, 7-5, 6-7(4) y 6-2 en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada.

Brooksby no perdió los nervios después de dejar escapar hasta tres pelotas de partido durante un tercer parcial que cayó del lado del noruego y se enfrentará en la siguiente ronda a su compatriota Tommy Paul.

"Estoy muy orgulloso de mi poder mental. A pesar de no cerrarlo le he dado la vuelta. En ese momento intenté traer de vuelta mi mejor nivel y no perder la concentración en cada punto", dijo Brooksby, quien juega por primera vez el torneo oceánico.

"Ante Paul será una gran batalla. Todos los estadounidenses estamos jugando bien y nos apoyamos los unos a los otros", añadió.

A pesar de su temprana salida del torneo, el noruego sumará 45 puntos después de que no disputara la edición de 2022 por lesión, por lo que se mantendrá en la elite del ranking.