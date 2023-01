Karen Khachanov aprovechó el retiro de Korda para avanzar a semifinales en Australia

El ruso Karen Khachanov (20° de la ATP) avanzó a las semifinales del Abierto de Australia después de que su rival, el estadounidense Sebastian Korda (31°), abandonara por una lesión en una muñeca cuando el marcador lucía un 7-6(5), 6-3 y 3-0 favorable al moscovita.

Su siguiente rival se conocerá tras la conclusión del duelo que enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (4°) y el checo Jiri Lehecka.

"Hasta cierto punto ha sido una gran batalla. Él ha jugado un gran tenis, contra Daniil y Hurkacz. Muy feliz con mi nivel y la forma en la que estoy compitiendo. Es la primera vez en semis aquí en Australia", dijo en la entrevista sobre la Rod Laver Arena tras la conclusión de un choque que alcanzó la hora y 50 minutos de duración.

"Me he reinventado. Siempre he creído en mí pero con altibajos. Esta creencia y confianza en mí mismo ha aparecido más aquí, quiero seguir creciendo como persona y como deportista", añadió.

El joven americano de 22 años, que ofreció una admirable lucha para remontar un break de desventaja en el primero, fue atendido en los primeros compases del segundo set y acabó acercándose a su rival en el cambio de lado con el 3-0 del último set para explicarle que no podía continuar.