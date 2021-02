Los resultados de la sexta jornada del Abierto de Australia

Se juega la completan los clasificados a la cuarta ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2021, con interesantes partidos en la sexta jornada del certamen.

Revisa los resultados del día:

Cuadro masculino

Capser Ruud (NOR) vs. Radu Albot (MOL)

Filip Krajinovic (SER) vs. Daniil Medvedev (RUS)

Lloyd Harris (SUD) vs. Mackenzie McDonald (USA)

Andrey Rublev (RUS) vs. Feliciano López (ESP)

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Mikael Ymer (SUE)

Karen Khachanov (RUS) vs. Matteo Berrettini (ITA)

Fabio Fognini (ITA) vs. Alex de Miñaur (AUS)

Cameron Norrie (GBR) vs. Rafael Natdal (ESP)

Cuadro femenino

Yuliya Putintseva (KAZ) vs. Elina Svitolina (UCR)

Karolina Muchova (CHE) vs. Karolina Pliskova (CHE)

Jessica Pegula (USA) vs. Kristina Mladenovic (FRA)

Kaia Kanepi (EST) vs. Donna Vekic (CRO)

Jennifer Brady (USA) vs. Kaja Juvan (ESL)

Belinda Bencic (SUI) vs. Elise Mertens (BEL)

Anett Kontaveit (EST) vs. Shelby Rogers (USA)

Ashleigh Barty (AUS) vs. Yekaterina Aleksándrova (RUS)