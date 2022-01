Medvedev cargó contra el público: Probablemente tienen un coeficiente intelectual bajo

El público también fue protagonista. Daniil Medvedev (2°), el máximo favorito para ganar el Abierto de Australia, venció al local Nick Kyrgios (115°) por 7-6(1), 6-4, 4-6 y 6-2, en un encuentro que tuvo de todo.

El ruso ganó, sin importar los constantes abucheos y gritos de "siiiuu", que se hizo conocido por Cristiano Ronaldo y usó Kyrgios en su duelo de la ronda precedente, con lo que buscaban desconcentrarlo para favorecer al local y no se quedó callado tras el encuentro.

"Un poco de respeto para Jim, el ganó dos veces aquí. No le puedo escuchar. No está bien que silven entre mis dos servicios", dijo al ser entrevistado por el ex jugador Jim Courier.

"Mi juego está listo para ganar el torneo, pero después tienes rivales muy difíciles. Quiero jugar mi mejor tenis y a partir de ahí ver si puedo conseguir algo grande", agregó.

Posteriormente "El androide" tuvo palabras más duras hacia los espectadores, en conversación con el canal de televisión Eurosport. "No lo hacen todos, pero aquellos que lo hacen probablemente tienen un coeficiente intelectual bajo", mencionó.

Los gritos para desconcentrar a quien terminó avanzando de ronda decían "sssiiuuu", similiar al grito que popularizó Cristiano Ronaldo como celebración.

A la salida de la cancha, Medvédev en vez de firmar la cámara, como es tradicional, escribió la consigna a modo de ironía.

Medvedev signs "SIUUUU" in the camera lens before leaving the court. pic.twitter.com/eLR55KTtp1 — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) January 20, 2022

Daniil Medvédev deberá buscar su paso a octavos de final contra el neerlandés Botic Van De Zandschulp (57°), quien derrotó al francés Richard Gasquet (81°) por 4-6, 6-0 y 4-0, pues su rival se retiró del duelo.