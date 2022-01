Nick Kyrgios hizo un peculiar saque desde abajo y celebró como Cristiano en Australia

El tenista local Nick Kyrgios cumplió con convicción en su estreno en el Abierto de Australia después de superar al británico de la previa Liam Broady por 6-4, 6-4 y 6-3 en un encuentro en el que tuvo dos episodios particulares.

Uno, fue cuando sirvió desde abajo por entre sus piernas, logrando el punto, y el otro fue que una vez que completó el triunfo, celebró como Cristiano Ronaldo con complicidad de los espectadores.

El tenista de Canberra reapareció en un partido oficial tras su última actuación en el Abierto de Estados Unidos contra el español Roberto Bautista.

Kyrgios, que se superó su estreno por octava vez en su carrera, levantó al público de sus asientos tras ejecutar un servicio por debajo y entre las piernas durante una primera manga que dominó con una temprana rotura.

Su siguiente rival será el ruso Daniil Medvedev, que venció por su parte al suizo Henri Laaksonen en tres mangas también.

🗣 "𝐒𝐔𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈!"



Nick Kyrgios pulls out the Cristiano Ronaldo celebration in Melbourne 🐐#AusOpen | @NickKyrgios | @Cristiano pic.twitter.com/FmVCWd9zM1