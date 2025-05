Cristian Garin tuvo una feroz remontada ante Burruchaga y sumó una nueva final en Europa

Cristian Garin (153º del ranking de la ATP) sigue imparable en la arcilla europea y este viernes accedió a la gran final en el challenger de Oeiras, en Portugal, tras superar en tres reñidos sets al tenista argentino Román Andrés Burruchaga (135°).

Gago sumó su noveno triunfo en su periplo por el polvo de ladrillo europeo con una gran remontada en este encuentro de semifinales, ya que tras perder un reñido primer set por 7-6(5), entró mentalizado a dar vuelta las acciones y con un juego sólido se quedó con los dos siguientes parciales y celebró llevándose en encuentro por 6-3 y 6-4 tras tres horas y tres minutos de partido.

El triunfo conseguido este viernes en Portugal es el segundo consecutivo sobre el jugador argentino, al que venció en esta misma instancia, también remontando el partido, por 3-6, 6-4 y 6-0 en el Challenger de Mauthausen, Austria

De paso, Gago extiende a nueve los triunfos consecutivos y este sábado jugará su segunda final consecutiva tras la ganada la semana pasada en Austria.

Cristian Garin defeats Roman Burruchaga 6-7, 6-3, 6-4 to reach the finals

