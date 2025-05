¡Otra vez campeón! Cristian Garin conquista el título del Challenger de Oeiras

Un presente más que dulce es el que está teniendo el tenista chileno Cristian Garin (153° del ranking ATP), quien tras haberse coronado hace días en Mauthausen, este sábado volvió a gritar campeón en el Challenger de Oeiras, en Portugal.

El chileno, de gran semana en tierras portuguesas, cumplió con su objetivo final esta jornada sabatina al imponerse al estadounidense Mitchell Krueger (151°), en un partido que se extendió a tres sets.

La victoria para Gago se concretó en dos horas y 40 minutos de partido, por parciales de 7-6 (3), 4-6 y un categórico 6-2 a su favor.

Cristian Garín wins the Oeiras Open 5.



10 consecutive wins and two titles for the former top 20, who will arrive the Roland Garros qualifying as one of the favorites to pass it... but super tired for sure. pic.twitter.com/ppwaefuaSi