Regreso en casa: Jannik Sinner despierta emociones por su vuelta a las canchas en Roma

El Masters 1000 de Roma se encuentra en juego desde hace unos días en el Foro Itálico, torneo que tiene en competencia a destacados nombres del Top 10 del ranking ATP como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Jack Draper, Casper Ruud y Taylor Fritz, además de la presencia de un chileno, Nicolás Jarry (53°).

En ese prestigioso cuadro, es que el Masters de Roma tendrá en tierras italianas el regreso a las canchas de un hijo pródigo, nada menos que el actual número 1 del mundo, Jannik Sinner.

El último torneo que disputó Sinner en esta temporada 2025 del circuito fue el Abierto de Australia, donde se proclamó campeón. Luego, se vino la suspensión de tres meses que le otorgó la ATP tras un pacto con la Agencia Mundial Antidopaje, con el fin de dar por cerrado el caso de sus dos controles que dieron positivo por la sustancia de clostebol el pasado año. 104 dias inactivo que llegan a su fin con su esperado estreno en el Masters de Roma.

