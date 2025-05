Jarry lo luchó, pero no le alcanzó: eliminado en primera ronda de Roland Garros

Nicolás Jarry (149° ATP) no pudo contener al local Arthur Fils y perdió por 3-6, 4-6, 7-6 y 2-6 en 3h15m de juego. El chileno, que llegó como 150° del mundo tras caer 134 puestos en un año, se embolsó 78 mil euros y sólo sumará 10 puntos en el ranking, insuficientes para detener su desplome.

El partido en la pista Suzanne Lenglen mostró a un Jarry luchando por recuperar su mejor versión, pero incapaz de sostener la regularidad ante el vigoroso juego de Fils. El público local, recordado por su hostilidad hacia rivales de sus tenistas, volvió a ser factor clave en momentos decisivos del encuentro.

¿En qué estadísticas se notó la diferencia?

Fils dominó en winners (48 vs 29) y efectividad de primer servicio (72% vs 61%). El francés conectó 15 aces contra 9 del chileno, y aunque Jarry salvó 8 de 12 breaks en contra, falló en 4 oportunidades de quiebre decisivas en el tercer set. Los errores no forzados terminaron parejos (32 vs 34), pero la consistencia de Fils en puntos clave marcó la diferencia.

El análisis por sets revela la montaña rusa de Jarry: tras perder los primeros dos parciales, reaccionó en el tercero con 84% de efectividad en la red (16/19), pero decayó físicamente en el cuarto set con sólo 47% de puntos ganados en su servicio.

¿Por qué sigue cayendo en el ranking ATP?

Jarry acumula 7 victorias y 12 derrotas en 2025, su peor arranque de temporada desde 2019. El chileno, que el año pasado llegó a ser 16° del mundo, podría caer hasta el puesto 170 tras esta eliminación. La falta de puntos en Masters 1000 (sólo 15 en todo el año) y su ausencia en torneos challenger agravan la crisis.

Comparando con 2024, cuando a esta fecha ya sumaba 19 triunfos, Jarry muestra un desplome en su rendimiento en superficie arcilla: de 9-9 el año pasado a 5-10 en 2025.

¿Qué viene ahora para el tenista chileno?

Su calendario inmediato incluye el challenger de Perugia (Italia) y el ATP 250 de Eastbourne, donde intentará sumar puntos antes de Wimbledon.

El análisis técnico de su equipo revela ajustes urgentes: mejora en el segundo servicio (sólo 48% de puntos ganados) y mayor agresividad en el revés (28% de winners desde ese lado). Su próximo rival en el ranking, Dominic Thiem, le saca ventaja en 63% de efectividad en partidos de cinco sets.