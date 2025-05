Siempre falla uno: En el Masters 1000 de Roma avanzaron CASI todos los favoritos

El Masters 1000 de Roma, para muchos el campeonato de arcilla con el entorno más bello, debido a la estética que ofrece el Foro Itálico, completó este viernes una nueva jornada donde los principales favoritos avanzaron a la tercera ronda del último Masters 1000 previo a la disputa de Roland Garros, Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo.

Alexander Zverev (2º del ranking de la ATP) defensor del título de la edición anterior cuando venció a Nicolás Jarry (53º), no tuvo problemas en superar al argentino Camilo Ugo Carabelli (60º), al que derrotó por 6-2 y 6-1.

Otro de los principales aspirantes al título, el español Carlos Alcaraz (3º) con un doble 6-3 dio cuenta del serbio Dusan Lajovic (131º), y uno de los créditos locales, Lorenzo Musetti (9º), demostró porque es uno de los mejores jugadores sobre arcilla y venció sin contratiempos al finés Otto Virtanen (130º) con un expresivo 6-3 y 6-2.

Un favorito que no respondió en el Masters 1000 de Roma

Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Jack Draper y Daniil Medvedev fueron otros de los cabezas de serie que accedieron a la siguiente ronda, en una jornada que tuvo como gran sorpresa la eliminación del búlgaro Grigor Dimitrov (15º) que cayó derrotado, en dos sets por 7-5 y 6-3 por el tenista local Francesco Passaro (101º), lo que generó el delirio de los parciales italianos, que vieron como este jugador proveniente de la qualy dejó en el camino a uno de los grandes favoritos.

Nicolás Jarry a la pista

El Príncipe entrará en escena en el tercer turno del court “SuperTennis Arena” frente al argentino Francisco Cerundolo (18º), alrededor de las 9:00 de la mañana (13:00 GMT) de este sábado 10 de mayo, y el que resulte vencedor se medirá con quien gane la llave entre el austriaco Sebastian Ofner (143º) y el estadounidense Francis Tiafoe (16º).