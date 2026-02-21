Alejandro Tabilo (68°) sigue escribiendo historia grande en la arcilla sudamericana. En una jornada maratónica, marcada por los constantes cambios de programación y las inclemencias del clima carioca, el tenista nacional sacó a relucir su mejor versión para instalarse entre los cuatro mejores del torneo más importante de la gira.

En un partido no apto para cardíacos que se extendió por dos horas y 39 minutos de juego efectivo, la segunda raqueta de Chile logró imponerse al siempre complicado tenista argentino Thiago Tirante (92°), consiguiendo así el hito más importante de su carrera: clasificar por primera vez a las semifinales de un torneo de categoría ATP 500.

¿Cómo fue el partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante en el ATP de Río?

El duelo ante el trasandino tuvo de todo. En el primer set, cuando la paridad era absoluta, una intensa lluvia obligó a suspender el encuentro por más de 40 minutos, enviando a los jugadores a camarines. En la reanudación, Tirante quebró para ponerse 6-5 arriba, pero “Jano” respondió de inmediato devolviendo la gentileza y barriendo a su rival con un categórico 7-2 en el tie break.

La segunda manga trajo el momento más dramático de la noche. Mostrando un tenis de altísimo vuelo, Tabilo llegó a estar 5-4 arriba y con su servicio para cerrar el partido. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada: el argentino lo dejó en cero, forzó un nuevo desempate y le arrebató el set luego de que el chileno desperdiciara un match point estando 6-5 a favor.

Cualquier otro jugador se habría derrumbado anímicamente, pero no Alejandro Tabilo en su versión 2026. Jugando con un aplomo notable y una mentalidad admirable, el chileno salió al set definitivo a pasar por encima de su rival. Conectó dos quiebres consecutivos para ponerse 5-1 y liquidó la historia con su saque, desatando el festejo de madrugada.

¡SEMIFINALISTAAA! 😍🔥🙌



Nuestro querido 🫶🏻 Alejandro Tabilo 🇨🇱 (68º) avanzó a las semifinales del ATP 500 de Río 🇧🇷, luego de superar a Thiago Tirante 🇦🇷 (92º) por 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1 en un extenso y duro duelo que se extendió por casi tres horas (más si consideramos la… pic.twitter.com/ORIdfnE8kh — Team Chile (@TeamChile_COCH) February 21, 2026

¿Cuándo y contra quién juega Tabilo las semifinales de Río?

Sin mucho tiempo para el descanso, Tabilo deberá saltar a la arcilla HOY mismo, sábado 21 de febrero, para buscar el anhelado boleto a la gran final.

Su rival en la ronda de los cuatro mejores será la gran sorpresa del torneo: el peruano Ignacio Buse (91°), quien viene de dar el gran golpe tras eliminar al italiano Matteo Berrettini por 6-3, 2-6 y 6-3.

El trascendental choque sudamericano está programado para el tercer turno de la mítica cancha Guga Kuerten, y arrancará no antes de las 19:00 horas de Chile.