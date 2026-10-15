Datos Clave Renuncia: El capitán de España dejará su cargo. Nuevos desafíos: Su próximo destino podría ser convertirse en coach de Rafael Jódar. Barrió con Chile: En la última confrontación, la España de Ferrer le ganó 4-0 a Chile de Masssú.

Golpe inesperado en el tenis mundial. David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis acaba de anunciar su renuncia al cargo, menos de un mes después de haberle propinado una paliza a Chile en Santiago (4-0) y haber clasificado a su equipo a las finales que se jugarán en Italia.

La noticia fue anunciada este jueves por medio de un comunicado publicado por la Real Federación Española de Tenis, en la que se expresa que la decisión es estrictamente personal. El extenista seguirá en el cargo hasta diciembre de este año, y posteriormente, según anunció, comenzará un nuevo proyecto.

Miguel Díaz, presidente de la RFET, expresó su agradecimiento a Ferrer. “Respetamos su decisión profesional y agradecemos mucho el esfuerzo y el talento que ha dedicado a nuestra selección. Como jugador ha sido una leyenda de nuestro tenis, y en estos años ha demostrado que desde el banquillo su aportación también ha sido extraordinaria”, apuntó.

La despedida de David Ferrer al equipo español de Copa Davis

En el mismo comunicado, el capitán que llevó el año pasado a España a jugar la final contra Italia (perdió), entregó algunas reflexiones sobre este período que comenzó en 2023 y cómo espera que termine.

David Ferrer. El capitán español durante la paliza 4-0 a Chile en el último duelo por Copa Davis. ©Photosport

“A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas”, dijo.

Igualmente, aclaró que “los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa”. Este proyecto podría tener que ver con convertirse en el nuevo entrenador de Rafael Jódar, una de las nuevas revelaciones del tenis español.

Una paliza ante Chile

Previo a este anuncio, el último partido de España por Copa Davis había sido precisamente ante Chile en el court central Anita Lizana, en el parque Estadio Nacional.

En aquella ocasión, entre el 19 y 20 de septiembre, España barrió por 4-0 al cuadro de Nicolás Massú, gracias a los triunfos en singles de Daniel Mérida ante Alejandro Tabilo, Rafael Jódar ante Christian Garin y Martin Landaluce frente a Matías Soto. En el dobles, la dupla Pedro Martínez y Jaume Munar se impuso a los chilenos Tabilo- Barrios.

Chile ni siquiera pudo ganar un set en una confrontación donde España se dio el lujo de no contar con su mejor pieza, el exnúmero uno del mundo, Carlos Alcaraz.