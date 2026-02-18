Alejandro Tabilo (68° en el ranking mundial) busca su paso a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro (Brasil) y para ello enfrentará al italiano Francesco Passaro, actual 163° del orbe.

Tabilo quiere seguir con su alza en este 2026, año que comenzó mal en sus torneos en Oceanía, pero que se ha ido enrielando con la Copa Davis y la gira de arcilla por Sudamérica. El chileno sueña en el corto plazo volver a meterse entre los 50 mejores del planeta.

¿Qué canal transmite el partido de Alejandro Tabilo vs Franceso Passaro por el ATP de Río de Janeiro 2026?

El compromiso de Alejandro Tabilo vs Francesco Passaro no tiene transmisión televisiva. Solo se podrá ver por streaming en la plataforma de pago de Disney + Premium.

Streaming: Disney + Premium

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Franceso Passaro por el ATP de Río de Janeiro 2026?

El compromiso de Alejandro Tabilo contra Francesco Passaro se juega este miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas, aproximadamente. De todas formas, dependerá de la extensión del duelo previo entre los argentinos Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante, verdugo de Cristian Garín.

Fecha: Miércoles 18 de febrero

Horario: 21:00 horas de Chile

Estadio: Cancha central – Jockey Club Brasileiro (Río de Janeiro, Brasil)

El frente a frente de Alejandro Tabilo vs Francesco Passaro

Alejandro Tabilo y Francesco Passaro tienen solo un duelo en su frente a frente, en la primera ronda del Challenger de Cancún 2025.

El triunfo fue para el chileno en aquella oportunidad, con un contundente marcador de 6-4 y 6-1.

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Franceso Passaro en el ATP de Río de Janeiro 2026?

Si Alejandro Tabilo consigue un triunfo en el duelo ante el italiano Francesco Passaro clasificaría a cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

En esa ronda lo esperaría justamente el ganador de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante.

Además, Tabilo se situaría en el puesto 57° del ranking en vivo de la ATP, acercándose al Top 50.