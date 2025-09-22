Alejandro Tabilo va por su primer título de la temporada: El zurdo nacional viene encendido en el ATP de Chengdú desde la qualy y este martes tendrá el desafío más importante del certamen: enfrentar al italiano Lorenzo Musetti, número 9 del mundo, en la final.

El partido asoma como una prueba de fuego, pero también como una oportunidad dorada para “Jano” de consolidar su regreso al Top 100 del ranking ATP acercándose al puesto 70 (73° para ser exactos) y conseguir su tercer título en el circuito grande tras Auckland y Mallorca 2024.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Lorenzo Musetti?

Alejandro Tabilo enfrenta a Lorenzo Musetti este martes 23 de septiembre, a las 08:00 horas en la final del ATP 250 de Chengdú.

📅 Fecha: Martes 23 de septiembre

⏱️ Hora: 08:00 horas

🏟 Cancha: Central del Sichuan International Tennis Center

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Lorenzo Musetti en vivo?

📺 TV: No hay transmisión televisiva tradicional

💻 Streaming: Disney+ Premium

🏆 ¿Cuántos títulos tiene Alejandro Tabilo?

Alejandro Tabilo tiene dos títulos profesionales: Los ATP de Auckland y Mallorca, ambos conseguidos en 2024, aunque a nivel de Challenger tiene 6 más.

