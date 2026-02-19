Alejandro Tabilo (68° del mundo) enfrenta los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro (tras vencer al italiano Francesco Passaro), instancia que consigue por semana consecutiva (la anterior fue en Buenos Aires), situación que es un hito en su carrera.
Jano tendrá al frente al argentino Thiago Tirante (92°), quien ya supo de eliminar a un chileno: Cristian Garín fue su víctima en la primera ronda, mientras que en octavos de final dejó en el camino al primer sembrado Francisco Cerúndolo, quien se retiró en el segundo set por problemas físicos.
Tabilo y Tirante se han medido solo dos veces en su carrera, con un frente a frente de 1-1, aunque ninguno de esos compromisos fueron a nivel ATP. El primero de ellos fue en la qualy de Córdoba 2022 con victoria para el nacional, mientras que la segunda fue en el Challenger de Cancún 2025, con triunfo para el trasandino.
¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante por los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro 2026?
El partido de Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante no será transmitido por televisión. No obstante, sí podrá ser visto a través de las plataformas de pago de streaming Disney + Premium y Tennis TV.
- Streaming: Disney + Premium y Tennis TV.
¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante por los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro 2026?
El duelo de Alejandro Tabilo contra Thiago Tirante por los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro 2026 se llevará a cabo este viernes 20 de febrero.
El horario aún no está confirmado y será entregado en la noche de este jueves al igual que toda la ronda de ocho mejores del torneo.
- Fecha: Viernes 20 de febrero
- Horario: Por confirmar
- Estadio: Cancha central Guga Kuerten – Jockey Club Brasileiro (Río de Janeiro, Brasil)
¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Thiago Tirante en el ATP de Río de Janeiro?
Si Alejandro Tabilo derrota a Thiago Tirante este viernes clasificará a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, instancia en la que tendrá como rival a cuatro posibles rivales: Joao Fonseca (38°), Ignacio Buse (91°), Matteo Berrettini (57°) o Dusan Lajovic (129°), todos aún disputando la ronda de octavos de final.
Además, de ganarle a Tirante se instalará en el puesto 52° del ranking mundial, a un paso de retornar al Top 50.