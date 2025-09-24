Alejandro Tabilo busca seguir con su racha soñada: El zurdo nacional viene encendido tras su título en el ATP de Chengdú y este jueves tendrá un nuevo desafío en territorio asiático: enfrentar al belga Zizou Bergs, número 45 del mundo, en la primera ronda del ATP 500 de Tokio.

El partido asoma como una prueba importante, pero también como una oportunidad dorada para Jano de mantener su escalada en el Top 100 del ranking ATP desde el puesto 72 y seguir acumulando puntos importantes tras su coronación en China.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Zizou Bergs?

Alejandro Tabilo enfrenta a Zizou Bergs este jueves 25 de septiembre, a las 03:30 horas aprox. en la primera ronda del ATP 500 de Tokio.

📅 Fecha: Jueves 25 de septiembre

⏱️ Hora: 03:30 horas aprox.

🏟 Cancha: Court 2 del Parque de Tenis de Ariake

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Zizou Bergs en vivo?

El partido de Alejandro Tabilo vs Zizou Bergs se transmite exclusivamente vía streaming a través de Disney+ para Latinoamérica. No habrá transmisión en televisión abierta ni cable.

📺 TV : No hay transmisión

: No hay transmisión 📲 Streaming: Disney +

🥊 Duelo especial ante Zizou Bergs

Este duelo tiene un trasfondo especial para Chile, ya que Zizou Bergs es recordado por la polémica serie de Copa Davis en febrero de 2025, donde agredió a Cristian Garin con el cuerpo en su rostro durante el cuarto punto de la llave. Pese a la agresión, la ITF le otorgó el triunfo y Chile quedó eliminado.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas, tras medirse en Roland Garros 2024, cuando el belga se impuso por 6-3, 6-7, 2-6 y 2-6.