El chileno Alejandro Tabilo (72° de la ATP) se estrenó con buen pie este jueves en el Masters 1000 de Shanghai, pisando el acelerador hacia la segunda ronda del certamen en tierras chinas, donde eso sí tendrá un duro obstáculo por delante.

En su debut en el certamen asiático, Tabilo logró doblegar sin mayores problemas al estadounidense Marcos Girón (48°), dándose este empujón para su siguiente encuentro.

Running hot 🔥



Alejandro Tabilo defeats Giron 6-4 6-3 to reach the second round in Shanghai.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/l08ne3VcnB — ATP Tour (@atptour) October 2, 2025

🎾Tabilo se olvidó de Tokio con un gran debut en Shanghai

Si bien Tabilo venía de sufrir un duro golpe con una eliminación en la primera ronda del ATP 500 de Tokio, pudo pasar rápidamente la página y lo demostró con un contundente triunfo sobre Marcos Girón.

La victoria de Jano sobre el norteamericano se dio en sets corridos, por parciales de 6-4 y 6-3, en una hora y 17 minutos de juego.

⚔️ Un desafío mayor para la segunda ronda

Con este firme avance en Shanghai, Alejandro Tabilo deberá enfocarse en su próximo gran desafío, y que será ante un Top 20 del ranking ATP.

El chileno se verá las caras con el canadiense Felix Auger-Aliassime, semifinalista del US Open y que quedó libre de la primera ronda como sembrado número 12 de este torneo en China.

En caso de superar la segunda ronda, Tabilo podría jugar con el ganador de la llave entre el neerlandés Jesper de Jong (79°) o el checo Jakub Mensik (19°).

