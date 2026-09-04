Ajax y PSV Eindhoven, dos equipos con alta producción ofensiva, se enfrentan en el primer De Topper de la temporada de la Eredivisie por la quinta fecha, ambos con el objetivo de sostener su arranque invicto en la campaña de primera división.

El equipo de Michel no se ha visto afectado por la salida de Mika Godts a Paris Saint-Germain ni de Wout Weghorst a FC Twente, mientras que el campeón de la liga se recuperó de perder la Johan Cruyff Shield y de empatar en su debut liguero para volver a mostrar su poder ofensivo.

Previa del partido Ajax vs PSV Eindhoven

Una conclusión puede sacarse de los primeros días de Michel en el Johan Cruyff Arena: Ajax apostará principalmente por marcar más goles que sus rivales.

La inusual portería en cero en la goleada 4-0 sobre Telstar de la semana pasada cortó una racha de cuatro partidos consecutivos recibiendo dos o más goles en todas las competiciones, aunque el equipo se mantuvo invicto durante todo ese período, con empates 2-2 ante Shelbourne y Heerenveen, además de triunfos 4-2 y 5-3 sobre Sion en la ronda de playoffs de la Conference League.

De hecho, Ajax llega al De Topper del sábado invicto en 13 partidos en general, mientras que no ha perdido ante su clásico rival en cinco encuentros, después de haber caído en siete de los nueve anteriores, incluida una serie de seis derrotas consecutivas.

Esa racha negativa se detuvo con un empate 1-1 en el Johan Cruyff Arena en febrero de 2024, y desde entonces Ajax no miró atrás: ganó dos veces y empató 2-2 ante el equipo de Bosz.

El cruce más reciente, disputado en mayo, tuvo a De Godenzonen cerca de perder su invicto, pero el ya salido Godts marcó el empate en el minuto 92 y prolongó la espera de PSV por una primera victoria en este enfrentamiento desde la goleada 5-2 de octubre de 2023 ante los gigantes de Ámsterdam.

Pronóstico Ajax vs PSV Eindhoven / © Iconsport

Bosz, ciertamente, apuntará al dominio de su equipo en la liga como validación de sus métodos ultraofensivos, pero los hinchas también estarán ansiosos por sumar el orgullo de vencer este fin de semana al local.

El gigante de Eindhoven busca una cuarta corona consecutiva de liga bajo el mando de su entrenador, pero su rival entra en la campaña como uno de los candidatos a frustrar esas posibilidades.

Eso aumenta el deseo del visitante de quedarse con el máximo de puntos en el Johan Cruyff Arena este sábado, cortar la racha invicta de 14 partidos de Ajax y abrir una ventaja de seis puntos sobre el 36 veces campeón de la Eredivisie, aunque con un partido más disputado que el equipo de Ámsterdam.

Aun así, tomar distancia tan temprano en la temporada podría ser clave, especialmente considerando la reacción de PSV tras un inicio lento en el estreno doméstico, donde perdió 4-0 ante AZ Alkmaar, antes de empatar 2-2 como local ante Fortuna Sittard en la primera fecha.

El equipo de Bosz respondió con victorias sobre SBV Excelsior por 2-1, además de triunfos goleadores por 5-1 y 6-1 ante Groningen y FC Utrecht, señalando que la normalidad empieza a volver antes de la visita de la quinta fecha a la capital, donde no gana desde noviembre de 2022.

Rendimiento reciente

Ajax, Eredivisie:

✅➖✅

Ajax, todas las competiciones:

✅➖➖✅✅✅

PSV Eindhoven, Eredivisie:

➖✅✅✅

PSV Eindhoven, todas las competiciones:

❌➖✅✅✅

Noticias de los equipos

Daley Blind y Rayane Bounida probablemente estarán ausentes, mientras que Simon Adingra, incorporación de fines del verano desde Sunderland, arrastra problemas por una lesión en el pie.

Sofyan Amrabat se sumó al gigante de Ámsterdam cerca del cierre del mercado, marcando su regreso a la Eredivisie, pero es poco probable que el mediocampista sea titular este fin de semana.

Entre los jugadores llamados a ser decisivos, Tolu Arokodare se ha convertido rápidamente en el delantero de referencia del club, apenas semanas después de llegar cedido desde Wolverhampton Wanderers, y el nigeriano apunta a marcar por cuarto partido consecutivo.

Julian Brandt y Steven Berghuis también tienen la calidad necesaria para definir un partido, con este último participando en tres goles durante el triunfo 4-0 del fin de semana pasado sobre Telstar.

Para Bosz y PSV, las salidas de verano de Ismael Saibari y Joey Veerman no han frenado hasta ahora al campeón defensor, que llega al duelo del sábado como el equipo más goleador de la Eredivisie.

El reparto de goles ha sido llamativo, con varios jugadores igualados con dos tantos: Sergiño Dest, Ivan Perišić, Ruben van Bommel, Guus Til y Ricardo Pepi, todos llegando al De Topper como máximos anotadores compartidos del visitante.

PSV evaluará a Van Bommel y Sam Lammers, ambos con golpes, aunque Alassane Pléa, con una lesión no especificada, Jerdy Schouten, con una rotura de ligamento cruzado, y Sam Ouaissa, con problemas en los isquiotibiales, están descartados.

Posibles formaciones Ajax vs PSV Eindhoven

Ajax:

Ter Stegen; Gaaei, Bouman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Gloukh

PSV Eindhoven:

Kovář; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Fernández; Perišić, Til, Van Bommel; Pepi

Pronóstico Ajax vs PSV Eindhoven

Nuestro pronóstico: Ajax 3-3 PSV Eindhoven

Resulta muy difícil inclinarse por PSV en esta rivalidad en el momento actual, especialmente por el antecedente reciente y por el arranque goleador de Ajax bajo el mando de Michel.

Ambos equipos emplean, en la práctica, una propuesta de todo o nada bajo sus respectivos entrenadores. Eso debería traducirse en un partido de muchos goles en Ámsterdam, con reparto de puntos en el Johan Cruyff Arena.