Premier League – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 7 Spartak Moskva No Comenzado VTB Arena (Moscú) – Moskva Dinamo Moskva

Dinamo Moscú y Spartak Moscú se enfrentan este domingo 6 de septiembre, a las 12:30 horas de Chile, en el VTB Arena, por una nueva fecha de la Premier League rusa.

El local llega sexto con 10 puntos, mientras que Spartak aparece tercero con 13 unidades. El cruce, además, tiene un peso histórico especial: es conocido como el derbi más antiguo de Rusia.

Previa del partido Dinamo Moscú vs Spartak Moscú

Dinamo Moscú llega al clásico en una posición expectante dentro de la Premier League rusa. El equipo suma 10 puntos, con tres victorias, un empate y dos derrotas, y se ubica sexto antes de recibir a uno de sus rivales históricos.

El presente reciente le entrega señales positivas. Dinamo viene de vencer 1-0 a Lokomotiv Moscú y antes superó 3-1 a Rodina Moscú, dos resultados que le permitieron reaccionar después de la dura caída 3-0 ante Zenit.

En sus últimos cinco partidos, el equipo muestra una secuencia de tres victorias y dos derrotas, con triunfos ante Lokomotiv, Rodina y Dynamo Makhachkala, además de tropiezos frente a Zenit y Baltika.

El equipo también presenta números competitivos: promedia 1,33 goles a favor por partido y 1,17 en contra. Su diferencia media de gol es positiva, aunque todavía menor que la de Spartak.

El clásico llega en un momento importante para Dinamo, que puede recortar distancia con la zona alta y reforzar su posición en la tabla con una victoria en casa.

Pronóstico Dinamo Moscú vs Spartak Moscú / © Imago

Spartak Moscú llega mejor ubicado. El equipo marcha tercero con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota, y busca mantenerse cerca de Krasnodar y CSKA Moscú en la parte alta.

Su rendimiento ofensivo ha sido una de sus mejores armas. Spartak promedia 1,83 goles por partido y ha marcado 11 tantos en seis fechas, superando a Dinamo en producción de ataque.

En defensa también aparece mejor parado: recibe 0,83 goles por encuentro y ya acumula dos porterías en cero, con un porcentaje de atajadas más alto que el de su rival.

El último tramo del equipo también es positivo. Spartak viene de igualar ante Orenburg, vencer a Zenit y Baltika, caer frente a Krasnodar y derrotar a Akhmat Grozny.

El historial general favorece con amplitud a Spartak, con 23 victorias contra ocho de Dinamo y 12 empates. Esa diferencia aumenta la presión sobre el local, aunque los antecedentes recientes han mostrado partidos bastante más equilibrados.

Este enfrentamiento no es un partido cualquiera en Rusia. La rivalidad entre Spartak Moscú y Dinamo Moscú es considerada la más antigua del fútbol ruso y tiene una carga histórica que va mucho más allá de la tabla.

Dinamo fue asociado históricamente a estructuras estatales, mientras que Spartak construyó su identidad como un club sin la misma afiliación política. Con el tiempo, esa lectura perdió fuerza, pero el clásico mantuvo su valor deportivo y emocional.

Rendimiento reciente

Dinamo Moscú, Premier League rusa:

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Dinamo Moscú, últimos 5 partidos:

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Spartak Moscú, Premier League rusa:

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Spartak Moscú, últimos 5 partidos:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Dinamo Moscú vs Spartak Moscú / © Imago

Dinamo Moscú no podrá contar con Bakhtiyor Zaynutdinov ni con Andrey Lunev, ambos descartados por lesión para este partido.

La posible formación muestra a Rasulov en el arco, con una línea defensiva integrada por Ricardo, Osipenko y Cáceres.

En la mitad de la cancha aparecen Rubens, Glebov, Miranchuk y Gladyshev, mientras que Bitello y Arthur jugarían por detrás de Sergeyev, referencia ofensiva del equipo local.

Anton Miranchuk llega como uno de los nombres propios de Dinamo. El mediocampista suma dos goles en seis apariciones y aparece entre los principales anotadores del equipo en este arranque de campaña.

También asoma Konstantin Tyukavin, quien registra dos tantos en cinco partidos, aunque no aparece proyectado dentro del once inicial de esta previa.

Spartak Moscú, por su parte, tiene fuera a Ruslan Litvinov y Daniil Zorin, ambos por lesión.

El equipo visitante formaría con Maksimenko en el arco; Fernandes, Wooh, Djiku y Zobnin en defensa; Prutsev y Umyarov como eje del mediocampo; Solari, Daku y Marquinhos en la línea ofensiva; y Manfred Ugalde como referencia de ataque.

Ugalde llega como uno de los jugadores a seguir en Spartak. El delantero suma dos goles en seis partidos y será una amenaza directa para una defensa de Dinamo que ha mostrado momentos de solidez, pero también dificultades ante rivales de mayor jerarquía.

Pablo Solari también aparece como foco ofensivo en Spartak. El ex Colo Colo figura entre los goleadores del equipo con un tanto en seis apariciones y puede ser importante atacando espacios desde banda.

Marquinhos, por su parte, es otro nombre relevante: suma un gol y lidera el registro de asistencias del visitante con tres pases gol.

Posibles formaciones Dinamo Moscú vs Spartak Moscú

Dinamo Moscú:

Rasulov; Ricardo, Osipenko, Cáceres; Rubens, Glebov, Miranchuk, Gladyshev; Bitello, Arthur; Sergeyev.

Spartak Moscú:

Maksimenko; Fernandes, Wooh, Djiku, Zobnin; Prutsev, Umyarov; Solari, Daku, Marquinhos; Ugalde.

Pronóstico Dinamo Moscú vs Spartak Moscú

Nuestro pronóstico: Dinamo Moscú 1-1 Spartak Moscú

Spartak llega mejor posicionado en la tabla y con mejores números ofensivos, pero el contexto del clásico reduce las diferencias. Dinamo juega en casa, viene de dos victorias consecutivas y tiene argumentos para sostener un partido muy disputado.

El historial general favorece con claridad a Spartak, aunque los cruces recientes muestran más equilibrio: hubo empates 1-1 y 2-2 por liga, además de triunfos repartidos en Copa y campeonato.

Dinamo tiene la obligación de aprovechar el VTB Arena para acercarse a la zona alta, mientras que Spartak buscará confirmar su buen inicio y defender el tercer puesto.

Por presente, jerarquía ofensiva y localía, el escenario más probable es un clásico cerrado, con momentos de dominio alternado y reparto de puntos.