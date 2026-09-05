Serie A – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 3 AC Milan No Comenzado Estadio de la Juventus – Torino Juventus

Dos gigantes italianos se verán las caras por primera vez esta temporada, cuando Juventus reciba a AC Milan este domingo por la tarde en Turín.

Con puntaje perfecto hasta ahora, ambos clubes afrontan su primer gran examen en la Serie A, y solo uno podrá mantener intacto su arranque ideal.

Previa del partido Juventus vs AC Milan

Al igual que Milan, un derrumbe tardío al final de la temporada pasada le costó a Juventus el preciado objetivo de jugar la Champions League, por lo que el equipo tiene mucho que demostrar en esta campaña.

El equipo de Luciano Spalletti comenzó la temporada 2026-27 con una sufrida victoria como visitante ante el recién ascendido Frosinone, antes de tener problemas para romper la resistencia de Parma el fin de semana pasado.

Nico González, reincorporado al plantel después de que no se concretara su traspaso definitivo a Atlético de Madrid, ingresó desde el banco y finalmente abrió el marcador con su primer gol en Serie A desde mayo de 2025. Luego, Teun Koopmeiners aseguró los puntos con su primer tanto desde aquella misma primavera.

Tradicionalmente fuertes en los arranques, los Bianconeri ganaron sus dos primeros partidos de liga por tercera temporada consecutiva, y en cada una de esas ocasiones lo hicieron sin recibir goles.

Ese registro puede darle a Spalletti una base sólida sobre la cual construir, algo que sus antecesores Thiago Motta e Igor Tudor finalmente no pudieron sostener.

En lugar de ocupar su habitual asiento en la mesa grande de Europa, esta Juventus pronto iniciará su campaña en la Europa League con un partido de bajo perfil ante NEC Nijmegen.

Antes de eso, deberá afrontar dos pruebas más por la Serie A: en casa ante Milan y luego como visitante frente a Sassuolo.

Pronóstico Juventus vs AC Milan / © Imago

Después de dos empates 0-0 la temporada pasada, Milan no ha logrado marcar en ninguno de sus últimos seis cruces de liga ante Juventus. Su último gol en el Allianz Stadium, además, se remonta a más de tres años.

Mirando el registro reciente desde un ángulo más positivo, los Rossoneri perdieron solo uno de sus últimos seis partidos en Turín y mantuvieron cuatro porterías en cero. Antes de ese tramo, habían sufrido nueve derrotas consecutivas en ese escenario.

Este año, el gigante lombardo llega con confianza tras dos victorias consecutivas en el inicio del ciclo de Ruben Amorim.

Después de vencer al Torino, rival ciudadano de Juventus, en la primera fecha, el fichaje récord del club, Gonçalo Ramos, marcó su primer gol en Serie A en el triunfo 2-0 de la semana pasada sobre Venezia.

Tras empezar a ganarse al público de San Siro, el delantero portugués buscará justificar otra parte importante de su precio con una nueva actuación decisiva este domingo.

Si Milan gana, su compatriota Amorim se convertirá en el primer entrenador del club desde 1958 en sumar el máximo de puntos en sus tres primeros partidos de Serie A.

Rendimiento reciente

Juventus, Serie A:

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AC Milan, Serie A:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Juventus vs AC Milan / © Imago

Aunque Kenan Yildiz y Khéphren Thuram fueron descartados por lesiones de mediano plazo, Juventus estuvo activa en el cierre del mercado y algunos de sus nuevos refuerzos podrían jugar ante Milan.

Nick Woltemade, incorporado para reemplazar a Jonathan David, quien partió rumbo a Atlético de Madrid, competirá con Randal Kolo Muani por un lugar en el ataque.

Pape Matar Sarr también llegó desde Tottenham Hotspur, pero para ser titular deberá desplazar a Douglas Luiz o al capitán del club, Manuel Locatelli, exmediocampista de Milan.

Ante la ausencia de Yildiz, quien podría estar fuera hasta noviembre, Nico González, Jérémie Boga y la promesa Kerim Alajbegović aparecen como candidatos para ocupar lugares en el último tercio.

Andrea Cambiaso y Weston McKennie son dudas físicas en Juventus, mientras que en Milan la única preocupación es Mattia Gabbia.

Fikayo Tomori, quien no logró concretar una salida, fue reincorporado al plantel como alternativa de cobertura, aunque Amorim mantendría la misma línea de tres defensores.

Los recién llegados Omari Hutchinson y Diego Moreira esperan tener sus primeros minutos, mientras que Rafael Leão, campeón del Scudetto 2021-22, finalmente dejó el club.

Adrien Rabiot, proyectado en un rol adelantado detrás de Gonçalo Ramos, enfrentará a su exequipo después de haber disputado 157 partidos con Juventus.

Posibles formaciones Juventus vs AC Milan

Juventus:

Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Nico González, Boga; Kolo Muani

AC Milan:

Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cissé; Gonçalo Ramos

Pronóstico Juventus vs AC Milan

Nuestro pronóstico: Juventus 1-0 AC Milan

No es un enfrentamiento reconocido por su abundancia goleadora. Cuatro de los últimos cinco cruces de liga terminaron 0-0, y este domingo debería darse otro partido muy cerrado.

Con un plantel reforzado y más alternativas disponibles, el experimentado Spalletti puede imponerse tácticamente ante un Amorim que recién empieza su ciclo, llevando a Juventus a sumar su tercera victoria en tres partidos de Serie A.