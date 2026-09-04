Premier League – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 3 Chelsea No Comenzado Estadio Emirates – London Arsenal

El campeón vigente se mide con el equipo señalado como su principal perseguidor en el gran partido del domingo por la Premier League, cuando Arsenal reciba a Chelsea en el Emirates Stadium en un atractivo derbi de Londres.

Ninguno de los dos equipos ha fallado todavía en ninguna competición esta temporada, pero al menos uno de esos registros perfectos dejará de existir cuando Mikel Arteta y Xabi Alonso se saluden antes del inicio.

Previa del partido Arsenal vs Chelsea

Alegría dentro de la cancha y frustración fuera de ella ha sido el tema de Arsenal desde que comenzó la nueva campaña. El sufrido triunfo 1-0 sobre Aston Villa el 31 de agosto quedó rápidamente opacado por un cierre de mercado sin movimientos.

Aunque Mikel Arteta y Andrea Berta autorizaron varias salidas ofensivas —Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri y la venta récord de Gabriel Martinelli—, no llegó ningún refuerzo el 1 de septiembre. Los Gunners no lograron convencer a Julián Álvarez para cambiar de decisión y optaron por no avanzar de forma concreta por Malick Fofana.

Una lesión demasiado habitual en el último tercio ahora tiene el potencial de complicar la defensa del título de Arsenal, al menos desde la mirada más pesimista de sus hinchas. Sin embargo, tres victorias, tres porterías en cero y siete goles con el plantel actual no son precisamente un mal arranque.

Eso sí, el número tres tiene una lectura particular para Arsenal. Los Gunners solo ganaron sus primeros tres partidos de una temporada de Premier League una vez en los últimos 21 años, racha que corresponde a la campaña 2022-23.

Los duelos capitalinos, en cambio, han sido una fortaleza para el local en los últimos años. Arsenal evitó la derrota en cada uno de sus últimos 16 derbis londinenses de Premier League, con 12 triunfos y cuatro empates.

Pronóstico Arsenal vs Chelsea / © Iconsport

En el extremo opuesto de la escala de perfección, el inicio impecable de Chelsea en la temporada 2026-27 se construyó más desde un ataque arrollador que desde una defensa sólida. La prueba está en sus 12 goles anotados en apenas dos presentaciones de liga, la cifra más alta del campeonato.

El inolvidable 4-3 sobre Brighton & Hove Albion entra perfectamente en la categoría de “Prime Barclays”: el equipo de Xabi Alonso se puso 3-0 arriba, vio cómo el rival se acercó 3-2, volvió a tomar dos goles de ventaja y sobrevivió a un susto en el tiempo agregado para quedarse con la victoria.

Solo la diferencia de gol mantiene a Chelsea por debajo de Arsenal en la tabla de la Premier League al momento de esta previa. Los Blues ahora podrían ganar sus primeros cuatro partidos de una temporada en todas las competiciones por primera vez desde 2016-17, la campaña en la que Antonio Conte terminó levantando el título.

Los arranques rápidos han sido clave en el éxito de Chelsea hasta ahora. El equipo de Alonso es apenas el segundo club en la historia de la Premier League que marca en los primeros cuatro minutos de sus dos partidos iniciales de una temporada, siguiendo los pasos del Bolton Wanderers 2002-03.

Sin embargo, Chelsea perdió sus últimos tres partidos ante Arsenal, que lleva más de cinco años sin caer frente a su rival londinense. La última derrota de los Gunners en este cruce fue en agosto de 2021.

Rendimiento reciente

Arsenal, Premier League:

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Arsenal, todas las competiciones:

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Chelsea, Premier League:

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Chelsea, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Arsenal vs Chelsea / © Iconsport

El triunfo del campeón en Villa Park tuvo costo físico. Declan Rice y Cristhian Mosquera debieron salir antes del final, y este último no participó del entrenamiento de Arsenal el jueves, al igual que Bruno Guimarães.

La molestia de Mosquera, aunque menor, debería abrirle la puerta a Ezri Konsa para debutar como titular en el centro de la defensa. Rice, en cambio, fue visto en las canchas de entrenamiento durante la semana y se espera que reciba el visto bueno para jugar.

Jurrien Timber, recuperado de una lesión en la ingle, volvió a entrenar con normalidad y también podría ser una opción. Distinto es el caso de William Saliba, quien probablemente estará al menos un par de meses más fuera por un problema en la espalda.

En Chelsea, la venta de Enzo Fernández a Manchester City por 125 millones de libras, aunque parecía inevitable, llegó en un momento poco oportuno. Moisés Caicedo agravó una lesión previa en la victoria sobre Brighton y no tiene asegurada su presencia este domingo.

El duelo ante el campeón debía marcar la probable fecha de debut de Lamine Camara, pero Monaco frenó de forma sorpresiva el traspaso del mediocampista, dejando muy molesto a Chelsea. Por eso, Malo Gusto y Romeo Lavia podrían volver a sostener la mitad de la cancha.

Jordan Henderson, con una lesión en la muñeca, y Marco Palestra, con un problema no especificado, también están fuera de consideración para Chelsea.

Cole Palmer, figura ofensiva de los Blues, podría alcanzar este fin de semana su gol número 50 en Premier League con Chelsea en su partido 99 con el club.

Posibles formaciones Arsenal vs Chelsea

Arsenal:

Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Ødegaard, Tzolis; Havertz

Chelsea:

Martínez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro

Pronóstico Arsenal vs Chelsea

Nuestro pronóstico: Arsenal 2-1 Chelsea

Si hay un partido que grita defensa contra ataque, Arsenal vs Chelsea encaja perfectamente en esa definición. El registro defensivo perfecto de los Gunners en la temporada 2026-27 parece destinado a terminar este domingo.

El local, sin duda, quedó demasiado corto en ataque tras el mercado, pero con sus piezas ofensivas disponibles por ahora, el equipo de Arteta todavía tiene argumentos suficientes para exponer las fragilidades defensivas de Chelsea y superar la primera gran prueba de sus credenciales como campeón.