Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Puerto Montt No Comenzado Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile Colo-Colo

Colo Colo y Deportes Puerto Montt se enfrentan este martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El Cacique llega con ventaja después del 1-0 conseguido en Chinquihue gracias al gol de Lautaro Pastrán en tiempo agregado. Por lo mismo, al equipo de Fernando Ortiz le sirve incluso un empate para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Previa del partido Colo Colo vs Puerto Montt

Colo Colo vuelve al Estadio Monumental con la primera parte del trabajo realizada.

El equipo de Fernando Ortiz se impuso 1-0 en Chinquihue en un encuentro mucho más cerrado de lo esperado y recién logró romper el empate en el tiempo añadido.

Lautaro Pastrán apareció en el cuarto minuto de descuento para conectar de cabeza y entregarle al Cacique una ventaja importante antes de la revancha.

El escenario ahora es favorable.

Colo Colo clasificará a semifinales con una victoria o un empate. Puerto Montt necesita ganar por un gol para llevar la llave a los penales y por dos o más para avanzar directamente.

El conjunto albo llega además en un buen momento defensivo.

En sus últimos cinco compromisos registra dos victorias y tres empates, recibió apenas un gol y mantuvo su arco en cero en cuatro ocasiones.

Antes de superar a Puerto Montt, el Cacique había dejado en el camino a Audax Italiano.

La serie terminó 1-0 en el global después de un empate sin goles en el primer encuentro y una victoria por la mínima en la revancha.

Ese rendimiento muestra una tendencia clara: Colo Colo no está resolviendo sus partidos con grandes diferencias, pero ha encontrado una estructura defensiva que le permite competir y sostener resultados.

Pronóstico Colo Colo vs Puerto Montt / © Photosport

Puerto Montt llega a Santiago en una situación completamente distinta.

El equipo de Emilio Mancilla está obligado a marcar y viene de sufrir un duro 3-0 frente a Deportes Copiapó por la Primera B.

La derrota extendió un momento complicado.

El cuadro sureño perdió ante Magallanes, cayó 2-1 frente a Ñublense, reaccionó derrotando 2-0 al mismo rival, pero luego volvió a perder 1-0 con Colo Colo y 3-0 ante Copiapó.

Su rendimiento como visitante es especialmente preocupante: acumula cuatro derrotas consecutivas fuera de casa.

Aun así, Puerto Montt ya demostró durante esta Copa Chile que puede superar escenarios complejos.

En octavos eliminó a Ñublense después de imponerse 2-0 en Chinquihue, resultado que le permitió revertir la derrota sufrida en Chillán.

Ahora necesitará una reacción similar, pero en el Monumental y ante un Colo Colo que prácticamente no ha concedido goles durante las últimas semanas.

El historial reciente también favorece al Cacique.

Colo Colo ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos considerados entre ambos, mientras Puerto Montt se impuso en dos.

Rendimiento reciente

Colo Colo, últimos cinco partidos:

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Huachipato 0-0 Colo Colo

Colo Colo 1-1 Deportes Concepción

Audax Italiano 0-0 Colo Colo

Colo Colo 1-0 Audax Italiano

Deportes Puerto Montt 0-1 Colo Colo

Deportes Puerto Montt, últimos cinco partidos:

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Magallanes 2-0 Deportes Puerto Montt

Deportes Puerto Montt 2-0 Ñublense

Ñublense 2-1 Deportes Puerto Montt

Deportes Puerto Montt 0-1 Colo Colo

Deportes Copiapó 3-0 Deportes Puerto Montt

Últimos enfrentamientos Colo Colo vs Puerto Montt

29/09/2026: Deportes Puerto Montt 0-1 Colo Colo — Copa Chile

08/10/2025: Deportes Puerto Montt 2-1 Colo Colo — Amistoso

17/07/2024: Deportes Puerto Montt 0-1 Colo Colo — Amistoso

13/06/2019: Colo Colo 4-2 Deportes Puerto Montt — Copa Chile

09/06/2019: Deportes Puerto Montt 2-0 Colo Colo — Copa Chile

El balance de esos cinco antecedentes favorece a Colo Colo con tres triunfos contra dos de Puerto Montt.

Noticias de los equipos

Pronóstico Colo Colo vs Puerto Montt / © Photosport

Fernando Ortiz tiene prácticamente definido el equipo, aunque apareció un problema poco habitual en la previa: la pelea por el arco.

Por primera vez desde que asumió en Colo Colo, el entrenador cuenta con cuatro porteros con argumentos para ser titulares.

Eduardo Villanueva viene jugando y respondió bien cuando tuvo la oportunidad, por lo que aparece como favorito para mantenerse desde el inicio.

Gabriel Maureira también volvió a estar disponible después de superar sus problemas físicos y fue quien sostuvo buena parte de la temporada cuando el equipo sufrió bajas en esa posición.

Vozinha regresó tras participar con Cabo Verde y también entra en la disputa, mientras Fernando de Paul ya está recuperado y vuelve a ser alternativa.

La información más reciente, por lo tanto, cambia el escenario que existía días atrás, cuando De Paul todavía aparecía entre los futbolistas con problemas físicos.

En el resto del equipo también existen ausencias.

Claudio Aquino aparece descartado, mientras Joaquín Sosa figura entre las dudas para este compromiso.

Reportes previos también situaron fuera de la proyección inicial a Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández.

Arturo Vidal aparece como una de las alternativas para integrar la línea defensiva junto a Jeyson Rojas y Alonso Olguín.

Tomás Alarcón sería uno de los encargados del mediocampo, con Erick Wiemberg y Francisco Marchant aportando amplitud.

Más adelante, Lautaro Pastrán volvería a tener protagonismo después de convertirse en el héroe del encuentro de ida.

Javier Correa aparece como referencia ofensiva.

Puerto Montt, en tanto, necesita presentar un equipo mucho más agresivo porque el resultado lo obliga a buscar el arco contrario.

Luis Ureta aparece proyectado como titular bajo los tres palos.

Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros y Kevin González conformarían la última línea, mientras Cristóbal Vargas, Alexis Sabella y Danilo Díaz ocuparían el mediocampo.

Richard Paredes, Jason Flores y Cristóbal Nanning serían las principales armas ofensivas del equipo de Emilio Mancilla.

Posibles formaciones Colo Colo vs Puerto Montt

Colo Colo:

Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; Álvaro Madrid; Lautaro Pastrán, Javier Correa.

Entrenador: Fernando Ortiz.

Deportes Puerto Montt:

Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin González; Cristóbal Vargas, Alexis Sabella, Danilo Díaz; Richard Paredes, Jason Flores, Cristóbal Nanning.

Entrenador: Emilio Mancilla.

Pronóstico Colo Colo vs Puerto Montt

Nuestro pronóstico: Colo Colo 1-0 Puerto Montt

Todo el escenario previo favorece al Cacique.

Colo Colo ganó la ida, define en el Monumental y llega después de cinco partidos consecutivos sin perder, con cuatro porterías en cero durante ese período.

Su principal fortaleza no ha sido la cantidad de goles, sino su capacidad para controlar los partidos.

Los últimos cinco encuentros del equipo terminaron con menos de 2,5 tantos y los dos triunfos más recientes fueron por idéntico marcador: 1-0.

Puerto Montt, por el contrario, llega después de perder 3-0 ante Deportes Copiapó, acumula cuatro derrotas consecutivas como visitante y está obligado a asumir riesgos para intentar revertir la eliminatoria.

Ese contexto puede entregarle espacios a Colo Colo, aunque el momento ofensivo albo tampoco invita a proyectar una goleada.

Lautaro Pastrán ya marcó la diferencia en Chinquihue y vuelve a aparecer entre las principales alternativas ofensivas junto a Javier Correa.

Por localía, momento defensivo, ventaja en la serie y presente del rival, Colo Colo aparece como favorito para ganar nuevamente por un margen corto y asegurar su clasificación a las semifinales de Copa Chile.