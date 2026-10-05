Colo Colo y Puerto Montt vuelven a enfrentarse por los cuartos de final de la Copa Chile, esta vez en Santiago, con el Cacique buscando sellar su clasificación a las semifinales del torneo.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega con ventaja después de imponerse por 1-0 en el duelo de ida disputado en el Estadio Bicentenario Chinquihue. Lautaro Pastrán marcó el único tanto del encuentro en los descuentos.

Puerto Montt, en tanto, necesita revertir la llave y llega a la revancha después de sufrir una derrota por 3-0 ante Deportes Copiapó por la Primera B.

¿Dónde y cómo ver en vivo Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido entre Colo Colo y Puerto Montt será transmitido por TNT Sports en su señal premium y también podrá seguirse vía streaming a través de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 se disputará este martes 6 de octubre.

Fecha: martes 6 de octubre de 2026.

martes 6 de octubre de 2026. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Monumental.

El equipo arbitral todavía no ha sido confirmado oficialmente para este encuentro.

¿Cómo llegan Colo Colo y Puerto Montt a este partido?

Colo Colo llega a la revancha con una ventaja mínima de 1-0 conseguida en el partido de ida. El conjunto albo tuvo las principales ocasiones durante buena parte del encuentro y terminó encontrando el gol en el cuarto minuto de descuento, cuando Lautaro Pastrán conectó un cabezazo para darle el triunfo al equipo de Fernando Ortiz.

El Cacique había conseguido anteriormente su clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Audax Italiano. La llave se definió con un triunfo albo por 1-0 en la revancha, resultado que le permitió avanzar con un marcador global de 1-0.

Puerto Montt, por su parte, llega obligado a ganar para mantener sus opciones de avanzar a las semifinales. Los dirigidos por Emilio Mancilla venían de eliminar a Ñublense en los octavos de final, pero después sufrieron la caída por 1-0 ante Colo Colo en la ida y, posteriormente, un duro 3-0 frente a Deportes Copiapó por la Primera B.

El cuadro sureño necesita al menos ganar por dos goles de diferencia para superar directamente la serie, mientras que una victoria por un gol llevaría la definición a los penales.

Formaciones de Colo Colo y Puerto Montt

Formación probable de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Formación probable de Puerto Montt: Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin González; Cristóbal Vargas, Alexis Sabella, Danilo Díaz; Richard Paredes, Jason Flores y Cristóbal Nanning. DT: Emilio Mancilla.

Minuto a minuto de Colo Colo vs Puerto Montt